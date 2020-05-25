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【BNO續領】傳約翰遜有「秘密計劃」 持BNO港人或獲庇護？（附網上續領教學）

歐洲 15:27 2020/05/25

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【BNO續領】傳約翰遜有「秘密計劃」 持BNO港人或獲庇護？（附網上續領教學）

全國人大審議「港版國安法」，引起國際社會高度關注。英國《每日快報》報道，指首相約翰遜有「秘密計劃」，若中國進一步對港施壓，將會向數十萬港人提供庇護。

【延伸閱讀】網傳曾擁CUKC可享居英權　CUKC同BNO有乜分別？

據《每日快報》（Daily Express）報道，首相約翰遜（Boris Johnson）今年初，與國會議員在鄉間別墅開會時表示，有意為香港人提供難民庇護身份，做法將與上世紀70年代接收遭烏干達獨裁政府驅離的亞裔難民相似。

不過，報道指未知所提及的合資格人士，是指所有港人抑或只涵蓋31.5萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬。

另外，英國《衛報》（The Guardian）報道指，英國御用大律師弗蘭斯曼（Laurie Fransman）表示，英國的國籍法自1984年的《中英聯合聲明》簽署後已經出現變化，已擴大承認居留權的範圍，包括BNO持有人。

報道同時指出，英國前檢察總長高仕文（Goldsmith）2月時指，《中英聯合聲明》並沒有提及BNO持有人的地位，只紀錄於同日英國政府寄送的備忘錄，而中國在收到備忘錄後亦從未簽署或同意。因此，該備忘錄不能永久限制英國政府往後的行動。

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 環球視窗

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