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【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）

消費錦囊 11:16 2020/05/25

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【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港人自資設廠生產口罩。本港口罩生產商Simply Mask公布，將於今日起(25日)開放登記訂購彩色口罩，每盒50個裝售99元，將以抽籤形式決定發貨次序，非先到先得，望能達至公平。

【延伸閱讀】【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）

Simply Mask首輪預購會開售4色成人口罩，分別有湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色4色。每款均為每盒50個裝售99元，每人每次限購三盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。Simply Mask表示，消費者可於5月25日至5月27透過Google表格登記，登記非先到先得，將以抽籤形式決定發貨次序，收到準備發貨的短訊通知後才需付款。

預購方法：

登記時間：5月25日(星期一)中午12時至5月27(星期三)中午12時

  • 登入「預購表格」預先登記
  • 內部抽籤決定發貨次序，準備發貨時將獲發手機短訊
  • 憑手機短信及登記的電話號碼，於指定時間到Simply Mask網站購買
  • 成功付款後，約7個工作天內發貨

口罩詳情：

  • 成人口罩
  • 售價:99元(50個裝)　
  • 尺寸：17.5cm x 9.5cm
  • 顏色：湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色
  • 細菌過濾率(BFE)達98.2%，Simply Mask指正等待正式詳細測試報告，稍後會公布。

付款方式包括Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶，取貨方式可選用派送至住宅/工商地址、順豐站/順豐中心自取或OK便利店自取。

 

(購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。)

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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