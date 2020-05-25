▲ 【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港人自資設廠生產口罩。本港口罩生產商Simply Mask公布，將於今日起(25日)開放登記訂購彩色口罩，每盒50個裝售99元，將以抽籤形式決定發貨次序，非先到先得，望能達至公平。

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Simply Mask首輪預購會開售4色成人口罩，分別有湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色4色。每款均為每盒50個裝售99元，每人每次限購三盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。Simply Mask表示，消費者可於5月25日至5月27透過Google表格登記，登記非先到先得，將以抽籤形式決定發貨次序，收到準備發貨的短訊通知後才需付款。

預購方法：

登記時間：5月25日(星期一)中午12時至5月27(星期三)中午12時

登入「預購表格」預先登記

內部抽籤決定發貨次序，準備發貨時將獲發手機短訊

憑手機短信及登記的電話號碼，於指定時間到Simply Mask網站購買

成功付款後，約7個工作天內發貨

口罩詳情：

成人口罩

售價:99元(50個裝)

尺寸：17.5cm x 9.5cm

顏色：湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色

細菌過濾率(BFE)達98.2%，Simply Mask指正等待正式詳細測試報告，稍後會公布。

付款方式包括Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶，取貨方式可選用派送至住宅/工商地址、順豐站/順豐中心自取或OK便利店自取。

(購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。)

責任編輯：李瑩

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