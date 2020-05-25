【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港人自資設廠生產口罩。本港口罩生產商Simply Mask公布，將於今日起(25日)開放登記訂購彩色口罩，每盒50個裝售99元，將以抽籤形式決定發貨次序，非先到先得，望能達至公平。
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Simply Mask首輪預購會開售4色成人口罩，分別有湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色4色。每款均為每盒50個裝售99元，每人每次限購三盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。Simply Mask表示，消費者可於5月25日至5月27透過Google表格登記，登記非先到先得，將以抽籤形式決定發貨次序，收到準備發貨的短訊通知後才需付款。
預購方法：
登記時間：5月25日(星期一)中午12時至5月27(星期三)中午12時
口罩詳情：
付款方式包括Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶，取貨方式可選用派送至住宅/工商地址、順豐站/順豐中心自取或OK便利店自取。
(購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。)
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊