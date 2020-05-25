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【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點

博客 14:04 2020/05/25

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【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點

常說打工仔應好好管理自己的強積金，尤其是在現時波動的市況下，不少強積金計劃成員更須格外關注這筆退休儲備。所謂管理強積金，大多數人都認同不外乎定期檢視強積金投資組合，並可以根據自己的情況和需要揀選基金，做自己強積金的「話事人」。

另外，如打工仔在轉工後想整合其個人帳戶，或透過行使僱員自選安排（俗稱強積金半自由行），每年一次把自己的供款部分轉移至自選的強積金計劃，亦是計劃成員「自己話事」的權利。因此，當揀選強積金受託人時，需要懂得衡量受託人的服務水平。在作出決定前，成員有以下6點值得注意：

1. 登記計劃速度

受託人由收妥登記文件至完成登記，時間當然愈短愈好，而成員亦可留意受託人有否提供電子登記工具，可加快登記速度！

2. 強積金供款方式

受託人能提供不同渠道供款，如電子工具、自動轉賬、繳費靈、電子支票等多元方法，可以方便又快捷處理供款。

3. 調配投資組合方法

打工仔需要不時定期檢討投資組合分配，特別是高風險回報策略；亦要留意受託人的網上服務是否只提供重組整體資產，或只容許調動個別資產。

4. 轉移權益的速度

打工仔在轉移強積金時，原受託人將強積金資料和資產轉移至新受託人，時間愈短愈好，因可縮短「投資真空期」，令資產更快重新投資入市場。

5. 提取強積金收費

年滿65歲的成員可選擇整筆提取或分期提取強積金，而部分受託人限制免費提取次數。如退休後仍希望繼續運用強積金投資的話，就應選擇不限次數免費提取強積金的計劃。

6. 客戶服務

受託人提供的查詢途徑、辦公時間長短、有否提供流動應用程式支援等，都是重要的考慮因素。　‍

打工仔除可向受託人直接查詢外，亦可透過積金局網頁的「受託人服務比較平台」作詳細比較，仔細挑選適合自己需要的受託人。

【強積金整合懶人包】善用「半自由行」 執靚MPF組合

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撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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