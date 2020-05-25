茶木指定套餐第二份半價 食下午荼低至$32 消費錦囊 10:00 2020/05/25 分享： 茶木推出新一輪優惠，指定全日餐及下午茶餐第二份半價。 全日套餐為雞排帆立貝拉麵配冬瓜茶一杯，原價96元，半價即48元；下午茶餐為帆立貝小肉燥飯配冬瓜茶一杯，原價64元，半價即32元。堂食收取加一服務費，每個外賣盒收取 1元。供應數量有限，每天售完即止。 撰文:hket小編 ======= 免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」 一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 李錦記限時優惠 指定超市買蠔油送生抽 今日 李錦記限時優惠 指定超市買蠔油送生抽 【自助餐】帝京酒店推芒果下午茶自助餐 265蚊食盡鹹甜點 2020/05/23 【自助餐】帝京酒店推芒果下午茶自助餐 265蚊食盡鹹甜點 【口罩供應】實惠售30萬個CareHK成人及小童口罩 今日起至周日網上登記（附預購網址） 2020/05/22 【口罩供應】實惠售30萬個CareHK成人及小童口罩 今日起至周日網上登記（附預購網址） 5・28生日快樂！La Famille送你小蛋糕 2020/05/22 5・28生日快樂！La Famille送你小蛋糕 疫情將改變旅遊常態？旅遊網站預測5大旅行新趨勢 2020/05/21 疫情將改變旅遊常態？旅遊網站預測5大旅行新趨勢 著數優惠