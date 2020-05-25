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茶木指定套餐第二份半價　食下午荼低至$32

消費錦囊 10:00 2020/05/25

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茶木推出新一輪優惠，指定全日餐及下午茶餐第二份半價。

全日套餐為雞排帆立貝拉麵配冬瓜茶一杯，原價96元，半價即48元；下午茶餐為帆立貝小肉燥飯配冬瓜茶一杯，原價64元，半價即32元。堂食收取加一服務費，每個外賣盒收取 1元。供應數量有限，每天售完即止。

撰文:hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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