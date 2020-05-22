【口罩供應】實惠售30萬個CareHK成人及小童口罩　今日起至周日網上登記（附預購網址）

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。實惠公布，CareHK成人及兒童口罩再度返貨，數量共30萬個，每人限登記一次，可同時登記預購大人及小童，每人每款限購一盒，成人口罩名額4000位，兒童口罩名額2000位，成功中籤人士可於指定時間於Pricerite實惠門市取貨。
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實惠指，CareHK成人及兒童口罩再度返貨，每盒50個裝售97.5元，實惠指，之前登記抽籤「CareHK成人口罩」未能中籤名單，將自動參加本次抽籤，毋須重複登記，而成功中籤購得CareHK口罩人士將會被退出本次抽籤。另外，如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記。
網上登記網址
網上登記時間: 5月22日中午12時至5月24日晚上11時59分
中籤人士獲手機短訊通知日期：5月28日
口罩取貨日期：5月29日至5月31日
產品詳情：
CareHK 成人口罩 (50個裝)
CareHK 兒童口罩 (50個裝)
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊