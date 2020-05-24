▲ 【搵工】疫市體溫探測員需求增 兼職時薪高達60元

新冠肺炎疫情稍有緩和，惟打工仔仍人人自危，被解僱後不少轉行當「步兵」送外賣，亦有投身新興行業，成為體溫探測員冀尋找新出路。近月體溫探測員招聘持續增加，由於學歷要求不高、工作輕鬆，吸引不少人入行，而且有價有市。

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工作輕鬆夠吸引 時薪高達60元

人力資源公司Allegro正招聘體溫量度員，每月薪酬為1.1萬元，但須24小時輪班，每周工作6天，每天工作8至9小時。此外，有網民在Facebook發帖，指出HKExcel補習社正聘請兼職體溫檢測員，周六、日上班、每天工作9小時，時薪為60元；職責僅是用探熱儀器檢測學生的體溫，每小時預計最多40至50名學生。

至於香港駕駛學院薪酬亦不錯，該公司網上張貼招聘廣告，指招募體溫檢測員於觀塘學校大堂量度體溫，時薪為50元，提供彈性上班時間。

相比之下，馬莎百貨的薪酬較欠市場競爭力。該公司正於港九新界分店聘請多名體溫檢測員，負責為顧客量度體溫，工作期1個月，但會視乎店舖營運需要延長合約期，時薪為37.5元。

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疫情考驗企業應變能力

面對突然爆發的疫情危機，企業採取適當營商策略，絕對是一道難題。有人力資源顧問指，這個艱難時刻正正測試了企業的思維和應變能力，同時反映企業的危機管理體系是否完善、內部溝通體系是否健全、員工對企業的信任度、忠誠度以及凝聚力等。而企業如何兼顧防疫和日常營運，例如要求顧客戴口罩和量體溫，保障員工及客人安全，讓員工安心工作、顧客放心光顧，亦是帶動人流的可行方法之一。

責任編輯：黃懌勤

(節錄)

【原文:疫市衍生新行業 體溫探測員需求增】

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