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【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》　BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）

歐洲 18:42 2020/05/22

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【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》　BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）

受社會局勢影響，不少曾持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人紛紛重新申請或續領，BNO僅為旅遊證件，持有人並無居英權。英國下議院於今年2月首讀通過要求為BNO持有人爭取居英權的《香港法案》，並將於9月11日進行二讀，意味持有人亦有機會獲得居英權，另外，BNO亦有可能重新開放申請。

【延伸閱讀】【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批

英國自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）提出的《香港法案》（Hong Kong Bill 2019-21），支持讓BNO的持有人享有居英權、工作權，以及重啟BNO申請。法案已於2月25日在下議院順利通過首讀，並將會在9月11日進行二讀。

現時續領或申請BNO，只限在1997年或以前曾持有BNO，或曾在父母的BNO內「Included child」一欄中列有姓名的人士。如法案順利通過，意味1997年出生但未曾擁有BNO的港人，或有機會申請BNO，而BNO持有人亦有機會因此法案，而獲得居英權。

網上續領BNO

只要在1997年之前曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 環球視窗

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