▲ 政府派錢1萬元VS商場派消費券 何者更能吸引消費？ -

新冠肺炎疫情重創本港經濟，財政司司長陳茂波於2月底發表《財政預算案》時宣布，向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元。據政府公布最新進展，預計在6月底接受登記，由7月開始發放金額，大部分人8月底前收到錢。本港疫情漸見緩和，各大商場紛推出優惠吸客，抽獎、現金券及免費泊車應有盡有。對於市民或消費者而言，派錢或消費券更能吸引消費？

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派錢可直接紓困 未必能刺激消費

去年政府透過「關愛共享計劃」派發最多4,000元予合資格市民，由去年4月30日起截至申請，直至9月才完成整個派錢程序。該次派錢屢受批評合資格門檻高、申請程序繁複及進度緩慢等，令不少市民大感不滿，陳茂波更就派錢安排混亂而致歉。今次政府未如派發4,000元設立限制及審查，直接向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元，並預計市民可在簡單登記個人資料後一個月後開始收錢，期望可縮短派錢的程序。



不過，今年的經濟狀況與去年截然不同，本港最新失業率已升至5.2%，失業大軍突破20萬人，不少人因放無薪假而收入大減。政府在2月底公布派錢，預計要到8月底才可領取，被批評如「遠水救近火」，未能即時紓解市民的經濟負擔。但對於財困的市民而言，遲到總好過沒有。

由於經濟情況明顯轉差，商界亦叫苦連天，希望政府帶頭促進消費，改善經營狀況。財爺宣布派錢時指，期望可在紓解市民經濟壓力的同時，能鼓勵及帶動本地消費。但派錢會否增加市民消費意慾？理大工商管理博士舊生會早前透過網上問卷，訪問了278名中產人士，了解他們對派錢1萬元的用途，近半受訪者直言收到1萬元後會待「有需要時使用」，15%人更打算「1蚊都唔使」；即使會用，6成稱僅用作購買食物等一般生活用品，而不會額外消費。當消費能力較高的中產也不傾向消費時，可預期派錢對刺激消費的作用不大。

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商場派消費券辦抽獎谷消費

即使有調查指中產對用1萬元消費的意慾不高，近日有不少商場派消費券谷消費，主攻消費能力較高的人士。九龍倉置業 （01997） 旗下的海港城、時代廣場月初推出合共1億消費券，於任何商戶單筆消費金額滿800元至1萬元，即可獲贈消費券。除了專攻中產客外，亦有商場以抽獎吸引一般消費者，新鴻基地產 （00016） 旗下商場則推出「心意分享 人人有獎」活動，在5月22日至6月21日期間，消費者在商場消費滿300元，即可參加抽獎，獎品數量多達20萬份，包括iPhone 11 Pro等，總值超過600萬元。

大商家尚有資金催谷消費，小商戶減租不成只能掙扎求存。坊間有意見認為，政府應向市民派消費券，振興本地經濟。不過，有報道指，澳門早前向資格澳門居民派發每人3,000元的電子消費卡，卻出現商家抬價、大商戶受惠，小店無生意的情況。當中有集團推出以300元電子消費可抵1,000元使用，無疑是「大石砸死蟹」，令小店舖更難生存。

疫市中不少商戶均絞盡腦汁求存，作為消費者，如不想心愛的餐廳或小店抵不住風浪而結業，是否應按個人經濟能力酌量參與「救市行動」？抑或是尊重提倡自由競爭、適者生存的自由市場？

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