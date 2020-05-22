【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件

下一篇文章
【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》 BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）
「港版國安法」消息引發移民查詢數字急增，「移民」一詞再成為熱門搜尋關鍵字。到底移民海外有何方法及門路？移民海外資金門檻要幾多？技術移民又要有何資格？本文整理有關移民海外最新資訊，助你一文睇清你想要知！【記得Bookmark「移民百科」專頁】
【移民台灣】
移民方法︰
了解台灣生活︰
移民故事︰
賣點心主打香港情懷 80 後港男高雄開兩食店（收費文章）
港女IG結緣 嫁到台灣 13萬港元高雄開文青早餐店（收費文章）
【移民新加坡】
移民方法︰
4種移居新加坡方法 技術移民較值博（收費文章）
了解新加坡生活︰
【移居東南亞‧新加坡】生活成本最高國家之一 新加坡何以在亞洲稱霸？
移民故事︰
【移民東南亞‧新加坡】嫁到新加坡 80後女牙醫：在職媽媽享照顧兒童津貼
【移民馬來西亞】
申請「第二家園」移居方法︰
【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬
了解馬來西亞生活︰
移民故事︰
游泳教練移居吉隆坡 分享疫情下的生活（收費文章）
港媽帶兩女移居大馬 擺脫「累」（收費文章）
【移民澳洲】
移民方法︰
了解澳洲生活︰
【移民澳紐‧澳洲】位列全球最宜居城市 墨爾本宜求學 悉尼宜工作
移民故事︰
【移民澳紐‧澳洲】90後港男移民留澳打工 「過咗海未必係神仙」
【移民新西蘭】
移民方法︰
【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法
了解新西蘭生活︰
移民故事︰
新西蘭收緊技術移民門檻 80後夫婦搭尾班車獲批（收費文章）
【移民加拿大】
移民方法︰
了解加拿大生活︰
移民故事︰
【移民英國】
移民方法︰
【移民英國】英國明年引入工作簽證計分制 向英文差低技術人士落閘
移民故事︰
【移民葡萄牙】
移民方法︰
【移民歐洲‧葡萄牙】50萬歐元移民葡萄牙 一年住7日就可申請入籍？
了解葡萄牙生活︰
【移民歐洲‧葡萄牙】移民葡萄牙前 先認識3大城市 邊個城市最好住？
移民故事︰
【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋
300萬買葡萄牙樓 可舉家移民（收費文章）
金融爸爸為子女鋪路 大學搵工可選歐盟國（收費文章）
【移民愛爾蘭】
移民方法︰
【移民愛爾蘭】投資100萬歐元 快至4個月獲批 住滿5年即可申入籍
【移民歐洲‧愛爾蘭】愛爾蘭「移民監」門檻低 每年入境1次可保居住權
了解愛爾蘭生活︰
其他移民門檻低的國家
【移民保加利亞】無移民監、語言要求！移民保加利亞只須261萬港元
【移民歐洲‧馬爾他】移民界「新寵」馬爾他 投資216萬港元享4代永居
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 移民攻略