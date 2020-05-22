【移民天書】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件（更新至5月22日）

「港版國安法」消息引發移民查詢數字急增，「移民」一詞再成為熱門搜尋關鍵字。到底移民海外有何方法及門路？移民海外資金門檻要幾多？技術移民又要有何資格？本文整理有關移民海外最新資訊，助你一文睇清你想要知！

台灣

移民方法︰

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新加坡

移民方法︰

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想入籍新加坡？要先考慮呢幾個因素

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馬來西亞

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移民故事︰

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澳洲

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新西蘭︰

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移民故事︰

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加拿大

移民方法︰

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英國

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葡萄牙

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愛爾蘭

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責任編輯︰陳啟昌