▲ 【移民台灣】移民台灣有咩好？黃秋生告訴你四個理由

「港版國安法」消息一出，「移民台灣」四隻字的搜尋熱度急，反映港人對政治前景不確定性的憂慮。台灣是香港之移民的熱門地之，事實上，不少知名藝人與台灣有密不可分的關係。影帝黃秋生擬入籍台灣的新聞早前也掀起話題，到底台灣有何吸引之處？

黃秋生早前在台媒《CUE電影生活誌》受訪時，曾暢聊他為什麼喜愛台灣，他直言在台灣拍片感覺非常好：

「台北真的好啊，市民乾淨、斯文、有禮，交起朋友來感覺非常舒服，整個城市又漂亮，路上兩邊都是樹，一般市民也不會隨便跑來你面前亂拍照或問候你。」

台灣文化您要識 慎防移民了才後悔

黃秋生坦言，雖然香港拍戲環境也不錯，但仍比不上台灣，還說在台灣可以找到很多朋友聊天，「就算只是第一次見面也聊得來，我在香港反而很少朋友」。

此外，他亦指出台灣戲院影片的選擇多元、場次多、看戲的民眾也多，盛讚台灣的文化底蘊深厚，笑說自己雖然片酬不高，「但價錢便宜一點沒關係，能來台灣拍就OK」。

但此前亦有不少輿論指出，台灣是否宜居實在因人而異，包括當地就業機會、營商環境、乃至社會文化和城市管理，都與香港有很大分別。

「文青女神」蔣雅文定居台灣

另外，英皇前小花蔣雅文，轉戰台灣發展10年，15年嫁姶拍拖多年的男友朱經雄後，正式定居台灣媳婦。

她曾拍攝一條台港宣傳片，以「自由自在，我就是我，做自己最對味」作主題，將她從2007年到台灣進修、開咖啡店及服裝店等的心路歷程，濃縮在短短三分鐘內，解構她從遊客如何變成當地人，因此深受好評，更被封「文青女神。」

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