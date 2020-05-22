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【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績

美加 17:53 2020/05/22

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【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績

加拿大一直是深受港人歡迎的移民目的地，最近加拿大移民部更推出農業食品試點計劃（Agri-Food Pilot），希望透過此計劃解決加拿大農業食品領域對勞動力需求。與其他移民計劃相比，其申請門檻較低，只需要高中學歷及IELTS取得4級成績，更可申請永居權。

【延伸閱讀】【移民加拿大】大西洋四省試點計劃 獲僱主擔保即可全家移民？

此計劃將開放申請至2023年5月，為具豐富經驗的非季節性勞工提供永久居留的途徑。如欲申請永久居留權，必須符合下列條件：

  • 由加拿大僱主提供非季節性及全職工作，並屬於指定行業和職業（魁北克省以外）
  • 過去3年，在加拿大指定行業最少有1年非季節性、全職工作經驗（最少1,560小時）
  • 加拿大語言標準（CLB／NCLC）4級／IELTS 通用模式考試 4級
  • 高中或以上學歷
  • 資產證明（如適用）
  • 擁有加拿大臨時居民身份（如果已經在加拿大）

除非已經在加拿大擁有有效的工作簽證，否則申請人必須提交資產證明。此外，申請人必須證明有足夠資產支持自己及各家庭成員的生活，就算不在加拿大居住的家庭成員，亦需計算在內。

家庭成員數目
（包括不隨同移民但需供養的家庭成員）		 所需資產*
1 12,960加元
（約7.1萬港元）
2 16,135加元
（約8.9萬港元）
3 19,836加元
（約11萬港元）
4 24,083加元
（約13.3萬港元）
5 27,315加元
（約15.1萬港元）
6 30,806加元
（約17萬港元）
7 34,299加元
（約19萬港元）
每名額外家庭成員 3,492加元
（約1.9萬港元）
*以1加元換5.528港元計算

此外，每個合資格職業每年均設有申請限額。由每年的1月1日開始，將以先到先得的方式處理申請，此計劃將持續3年。

職業 每年的申請限額
農場主管或專業畜牧工人（NOC B 8252） 50
工業屠夫（NOC C 9462）／零售屠夫（NOC B 6331） 1,470
食品加工工人（NOC D 9617） 730
一般農場工人（NOC C 8431） 200
收割工人（NOC D 8611） 300

 

責任編輯：曹佩鈞

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