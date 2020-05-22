【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績

上一篇文章
【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》 BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）
加拿大一直是深受港人歡迎的移民目的地，最近加拿大移民部更推出農業食品試點計劃（Agri-Food Pilot），希望透過此計劃解決加拿大農業食品領域對勞動力需求。與其他移民計劃相比，其申請門檻較低，只需要高中學歷及IELTS取得4級成績，更可申請永居權。
【延伸閱讀】【移民加拿大】大西洋四省試點計劃 獲僱主擔保即可全家移民？
此計劃將開放申請至2023年5月，為具豐富經驗的非季節性勞工提供永久居留的途徑。如欲申請永久居留權，必須符合下列條件：
除非已經在加拿大擁有有效的工作簽證，否則申請人必須提交資產證明。此外，申請人必須證明有足夠資產支持自己及各家庭成員的生活，就算不在加拿大居住的家庭成員，亦需計算在內。
|家庭成員數目
（包括不隨同移民但需供養的家庭成員）
|所需資產*
|1
|12,960加元
（約7.1萬港元）
|2
|16,135加元
（約8.9萬港元）
|3
|19,836加元
（約11萬港元）
|4
|24,083加元
（約13.3萬港元）
|5
|27,315加元
（約15.1萬港元）
|6
|30,806加元
（約17萬港元）
|7
|34,299加元
（約19萬港元）
|每名額外家庭成員
|3,492加元
（約1.9萬港元）
|*以1加元換5.528港元計算
此外，每個合資格職業每年均設有申請限額。由每年的1月1日開始，將以先到先得的方式處理申請，此計劃將持續3年。
|職業
|每年的申請限額
|農場主管或專業畜牧工人（NOC B 8252）
|50
|工業屠夫（NOC C 9462）／零售屠夫（NOC B 6331）
|1,470
|食品加工工人（NOC D 9617）
|730
|一般農場工人（NOC C 8431）
|200
|收割工人（NOC D 8611）
|300
責任編輯：曹佩鈞
【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」】
============
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
欄名 : 移民攻略