▲ 【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃 只需高中學歷、IELTS 4級成績

加拿大一直是深受港人歡迎的移民目的地，最近加拿大移民部更推出農業食品試點計劃（Agri-Food Pilot），希望透過此計劃解決加拿大農業食品領域對勞動力需求。與其他移民計劃相比，其申請門檻較低，只需要高中學歷及IELTS取得4級成績，更可申請永居權。

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此計劃將開放申請至2023年5月，為具豐富經驗的非季節性勞工提供永久居留的途徑。如欲申請永久居留權，必須符合下列條件：

由加拿大僱主提供非季節性及全職工作，並屬於指定行業和職業（魁北克省以外）

過去3年，在加拿大指定行業最少有1年非季節性、全職工作經驗（最少1,560小時）

加拿大語言標準（CLB／NCLC）4級／IELTS 通用模式考試 4級

高中或以上學歷

資產證明（如適用）

擁有加拿大臨時居民身份（如果已經在加拿大）

除非已經在加拿大擁有有效的工作簽證，否則申請人必須提交資產證明。此外，申請人必須證明有足夠資產支持自己及各家庭成員的生活，就算不在加拿大居住的家庭成員，亦需計算在內。

家庭成員數目

（包括不隨同移民但需供養的家庭成員） 所需資產* 1 12,960加元

（約7.1萬港元） 2 16,135加元

（約8.9萬港元） 3 19,836加元

（約11萬港元） 4 24,083加元

（約13.3萬港元） 5 27,315加元

（約15.1萬港元） 6 30,806加元

（約17萬港元） 7 34,299加元

（約19萬港元） 每名額外家庭成員 3,492加元

（約1.9萬港元） *以1加元換5.528港元計算

此外，每個合資格職業每年均設有申請限額。由每年的1月1日開始，將以先到先得的方式處理申請，此計劃將持續3年。

職業 每年的申請限額 農場主管或專業畜牧工人（NOC B 8252） 50 工業屠夫（NOC C 9462）／零售屠夫（NOC B 6331） 1,470 食品加工工人（NOC D 9617） 730 一般農場工人（NOC C 8431） 200 收割工人（NOC D 8611） 300

責任編輯：曹佩鈞

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