  • 28°C
香港時間 : 2020524日 (日) 10:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【好書推介】解構獨裁者怎樣煉成 3大手法掌控人心

知識內涵 10:00 2020/05/24

分享：

【好書推介】解構獨裁者怎樣煉成 3大手法掌控人心

面對全球大流行的疫情，抗疫不只是各國領袖的成績表，還是對管治者能耐和權力的挑戰。世界上不乏鐵腕、強人領袖，有人將他們跟上一個世紀的獨裁者比較。那不妨看看今次好書，港大歷史系教授馮客（Frank Dikötter）執筆的《How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century》，或能借古鑑今。

本書收錄20世紀8位獨裁者的小傳，包括意大利墨索里尼、德國希特拉、前蘇聯史太林、中國毛澤東、北韓金日成、海地杜瓦利埃、羅馬尼亞壽西斯古、埃塞俄比亞門格斯圖。作者整合歷史憑證和不為人知軼事，有血有肉地呈現這些獨裁者如何煉成。

【延伸閱讀】【好書推介】蘇聯「拆禮物日」解體 情報人員功不可沒

依仗膜拜恐懼 掌控人心

首先，獨裁者依仗膜拜和恐懼（cult and terror）。順我者生，逆我者亡，自古君王如是，希特拉便將數以萬計反對納粹的德國人送入集中營。作者點出，獨裁者的終極目標，應是令人民半夜醒來，也會因自己的思想而感到恐懼。

其次，「獨裁者就是國家」（They were the state），他們會用盡國家一切資源來宣傳自己。20世紀有的報紙、電視、電台、大批印製的海報、橫額、徽章等，均令他們無處不在，所向披靡。史太林曾邀約記者專訪，報紙上不乏對其美言和讚頌；在50、60年代，中國家家戶戶必貼的印有毛澤東海報，《毛語錄》小孩張口能背。

【延伸閱讀】【好書推介】柏林圍牆倒下30年 為何我們仍活在「牆的時代」？

蠱惑弄假 騙人者先騙己

最後，獨裁者或是天生的演員，演技一流，魅力沒法擋。希特拉和墨索里尼都自命為歐洲最佳演員。讀藝術史出身希特拉反覆練習演講技巧，鼓動人民；墨索里尼房間的燈常年亮着，只為想民眾營造自己為國為民徹夜未眠的勤勞形象。

為獨裁政權建立磐石的基礎，獨裁者也要營造自己廣受群眾愛戴、支持的假象。縱使局外人覺得一切如何荒誕，着了迷的人，卻絲毫未察表象下埋藏的自私陰險。俗話說，要欺騙別人，先要欺騙自己；獨裁者自是當中的表表者。

撰文 : 葉芷樺

(節錄)

【原文：抗疫考管治者能耐 解構獨裁者怎煉成（收費文章）】

====================

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

欄名 : 好書推介

相關文章

【好書推介】足球不應涉政治？歷史揭背後政治角力
2020/01/18
【好書推介】足球不應涉政治？歷史揭背後政治角力
【好書推介】北愛問題難解 英國脫歐會否打破和平局面？
2020/01/12
【好書推介】北愛問題難解 英國脫歐會否打破和平局面？
【好書推介】美國第一夫人藉衣服說話 盡顯不受擺布形象
2019/12/28
【好書推介】美國第一夫人藉衣服說話 盡顯不受擺布形象

最新專欄文章 更多

【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境
2020/05/20
【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
2020/05/15
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
【財經書推介】股災中尋機遇 金融怪傑趨勢交易秘笈
2020/04/04
【財經書推介】股災中尋機遇 金融怪傑趨勢交易秘笈
【好書推介】中國建設5G戰略 彷如美國登月計劃？
2020/03/21
【好書推介】中國建設5G戰略 彷如美國登月計劃？
【好書推介】重溫愛滋病大流行 疫情中加劇恐懼仇恨
2020/03/14
【好書推介】重溫愛滋病大流行 疫情中加劇恐懼仇恨
疫情 希特拉 意大利 北韓 中國 羅馬 埃塞俄比亞 全球大流行

下一篇文章

糖妹分享理財心得　點先儲夠錢買樓？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
網上報失BNO教學
網上報失BNO教學
周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?
【炒股騙局】炒股群組誘導股民高位買「莊家」股　疑「唱高散貨」 途屹兩日暴瀉逾73%
【炒股騙局】炒股群組誘導股民高位買「莊家」股　疑「唱高散貨」 途屹兩日暴瀉逾73%
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【BNO】申請BNO護照有咩要注意？
【BNO】申請BNO護照有咩要注意？