【好書推介】解構獨裁者怎樣煉成 3大手法掌控人心

面對全球大流行的疫情,抗疫不只是各國領袖的成績表,還是對管治者能耐和權力的挑戰。世界上不乏鐵腕、強人領袖,有人將他們跟上一個世紀的獨裁者比較。那不妨看看今次好書,港大歷史系教授馮客(Frank Dikötter)執筆的《How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century》,或能借古鑑今。

本書收錄20世紀8位獨裁者的小傳,包括意大利墨索里尼、德國希特拉、前蘇聯史太林、中國毛澤東、北韓金日成、海地杜瓦利埃、羅馬尼亞壽西斯古、埃塞俄比亞門格斯圖。作者整合歷史憑證和不為人知軼事,有血有肉地呈現這些獨裁者如何煉成。

依仗膜拜恐懼 掌控人心

首先,獨裁者依仗膜拜和恐懼(cult and terror)。順我者生,逆我者亡,自古君王如是,希特拉便將數以萬計反對納粹的德國人送入集中營。作者點出,獨裁者的終極目標,應是令人民半夜醒來,也會因自己的思想而感到恐懼。

其次,「獨裁者就是國家」(They were the state),他們會用盡國家一切資源來宣傳自己。20世紀有的報紙、電視、電台、大批印製的海報、橫額、徽章等,均令他們無處不在,所向披靡。史太林曾邀約記者專訪,報紙上不乏對其美言和讚頌;在50、60年代,中國家家戶戶必貼的印有毛澤東海報,《毛語錄》小孩張口能背。

蠱惑弄假 騙人者先騙己

最後,獨裁者或是天生的演員,演技一流,魅力沒法擋。希特拉和墨索里尼都自命為歐洲最佳演員。讀藝術史出身希特拉反覆練習演講技巧,鼓動人民;墨索里尼房間的燈常年亮着,只為想民眾營造自己為國為民徹夜未眠的勤勞形象。

為獨裁政權建立磐石的基礎,獨裁者也要營造自己廣受群眾愛戴、支持的假象。縱使局外人覺得一切如何荒誕,着了迷的人,卻絲毫未察表象下埋藏的自私陰險。俗話說,要欺騙別人,先要欺騙自己;獨裁者自是當中的表表者。

