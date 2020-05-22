▲ 巴菲特再次教曉投資者不要貪婪

巴郡蝕賣所有航空股，印證了股神提出過不論股價多便宜，某類股票應避之則吉的說法。

巴菲特不但是史上最成功的長期投資者，在巴郡（NYSE：BRK.A、BRK.B）數十封每年致股東的信件之中，亦曾寫下令人難忘的投資雋語。

其中最著名的一句，可以追溯至1986年的股東信件，巴菲特寫道：「我們的目標相當簡單：只是在別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼。」他在近二十年後的另一封股東信件重申這一點，他說，如投資者嘗試揣測市場走勢，「他們應在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。

許多價值投資者或以為，在2月至4月航空股暴跌期間迅速買入，便遵循了巴菲特的建議。平均而言，美國四大航空公司：美國航空（NASDAQ：AAL）、達美航空（NYSE：DAL）、西南航空（NYSE：LUV）和聯合航空（NASDAQ：UAL）的股票自2月中以來，己蒸發近三分之二價值。

因此，早前巴菲特蝕賣航空股，把巴郡近月累積的大量股票悉數清倉，一定令投資者大為震驚。此外，3月份股市大跌時，他也沒有大手買入任何新股。背後理由何在？

股神在說的是股市

首先需注意，巴菲特「貪婪與恐懼」的投資名言是指股市：不是個別股票。巴菲特在1986年的信件中指，雖然他一直認為債券不是明智投資，但仍以巴郡的保險業務購買債券，而非股票，原因在於股價已被非理性地抬高。巴菲特必須把這筆資金放在某個地方，債券是相對安全的選擇，而其他投資者則貪婪地持有股票。

巴菲特在2004年的信件說得更清楚。在引述「貪婪與恐懼」的說法前一段，巴菲特指出，大部分投資者的最佳策略是購買及持有指數基金。他亦建議投資者，如他們不滿足於只是買入持有，那麼在別人恐懼時，便應該貪婪。筆者推測，巴菲特說的，仍然是購買指數基金，而不是押注個別股票。

在股市大幅下跌時買入指數基金，是有效的投資策略。把投資多元化分布在整體經濟，將可帶來一定安全性。（但仍然並非萬無一失：1929年，股市下跌12%，1930年再跌28%。這似乎是不錯的買入機會，但標普500指數其後在1931年暴跌47%，1932年再跌15%！）相對之下，個別公司的股份暴跌，長遠盈利前景已見惡化。在極端情況下，公司可能破產，並註銷股票。

下跌過後不一定回升

巴菲特意識到，航空業確實如此。二十年來，他總是警告投資者，不要投資航空公司，指航空股在過去一個世紀，多次使投資者血本無歸。然而，數年前他改變主意，大手投資美國航空、達美航空、西南航空和聯合航空。

巴郡投資美國航空的確讓人費解，這間公司負債累累，利潤率亦低於平均水平。但其餘三間航空公司在巴郡買入前，自由現金流一直有良好的往績記錄。考慮到美國航空業的結構性轉變（主要是合併），巴菲特認為航空業漸見成熟，成為優質業務並非完全不合理。

但正如巴菲特在巴郡2001年的股東信件中所指，「……只有在退潮時，你才知道誰在裸泳」。 航空公司在2020年可謂大勢已去。實際需求已經消失。甚至連西南航空和達美航空等業內翹楚（近年一直保持高利潤）在上季度也錄得虧損，未來虧損可能進一步擴大。過去數年，美國航空和緊隨其後的聯合航空往績記錄更見參差，現在情況更是江河日下。

巴菲特近期買賣航空股的舉動，可以用巴郡1987年股東信件內兩句說話來解釋：「我們的目標是以合理價格物色優質業務，而不是以便宜價格找出次等業務。當然，我和芒格可能會誤判企業的基礎數據。」過去數年，航空公司可說是優質企業。而現在，航空股偏向投機性質，這讓巴菲特承認自己的錯誤，出售巴郡擁有的航空公司股票。

廣泛而言，雖然市場在3月份遭大手拋售，但近月已顯著收復失地。股市仍有一些特價股票，但投資者必須審慎選股。大部分仍在承受巨額虧損的股票，應會遭受重挫。



作者：Motley Fool Staff

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