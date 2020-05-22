【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎

去年香港社會運動持續，政治局勢不穩，增加港人移民外地的意慾。台灣是近年港人移民的熱門地點，據台灣傳媒報道，台灣內政部最新統計資料顯示，去年港澳人士赴台設籍共有1.1萬人，創統計以來新高，較2018年增達15.3%。在6個主要城市中，最多人設籍於新北市，共2,774人，其次為台北市共2,418人。

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據台灣傳媒報道，港澳人士在台灣設籍人數近年持續攀升，2015年為6,193人，到2019年增至11,009人，4年間升幅達77.8%。在6個主要城市中，新北市一直是最受歡迎的港澳人士設籍城市，其次為台北市，而桃園、台中及高雄去年設籍人數均破千。台中市去年設籍人數按年增22.3%，是6個城市中增長最高，僅台南市設籍人數未破500人。

新北市樓價低 台北工作機會多

台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，以及移民門檻較低，均是吸引港人移民台灣的原因。報道引述大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析指，多年來有不少赴台就學、工作及因婚姻關係的港澳人士選擇在台灣落戶；至於落戶城市，大台北地區的工作及就學機會較多，而且交通便利，因此設籍比例較高；而雙北中以新北市樓價較低，故新北市設籍人數最多。

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現時港人可透過投資、創業、升學及技術等途徑移民台灣，滿足居留條件並取得「定居證」後，可到所屬戶政事務所辦理設籍登記及申領身分證 ，其後可持身分證及戶籍謄本到台灣外交部領務局申請台灣護照。

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責任編輯：李瑩

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