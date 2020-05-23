【移民塞浦路斯】塞浦路斯物價低醫療好 港男250萬買大屋退休兼享永居權

近年港人移民海外意欲再度上升，除澳洲、台灣等熱門地點外，可留意位處歐洲地中海的冷門小國塞浦路斯。港人Lucus與妻子在2016年移居塞浦路斯享退休生活，永久居留權的申請門檻更低至30萬歐元（約254萬港元）。

選擇退休地方 3個考慮因素

Lucus今年50多歲，於2016年2月與妻子往塞浦路斯定居，他表示自2014年雨傘運動後，已覺得香港變得不再一樣。「那時我已和太太搵地方移民。我們於2014年至2015年期間去了很多地方考察，如泰國、馬來西亞，以至葡萄牙、西班牙、意大利等，每國短住一至兩星期，看環境是否適合長住。」

Lucus指擇地方退休，主要看3個因素。「第一是會不會被人歧視；第二是生活指數高不高，因退休後可能沒有收入；最後看樓價。綜合3個條件，最後選了塞浦路斯。還記得我第一次到訪，留了4日就決定了，並找當地律師替我們辦手續。」

▲ Lucus跟妻子選擇在塞浦路斯退休，圖為他們於當地一間酒店留影。

30萬歐元購地起1,500呎房子

塞浦路斯對港人來說較陌生，不如先簡單介紹其歷史背景。塞國的首都為尼科西亞（Nicosia），但有趣的是，塞浦路斯這小島分成兩部分：南塞為希臘管治，2004年在全民公決下，成為塞浦路斯共和國，得到國際社會的承認，是聯合國會員國和歐盟成員國；北塞則隸屬土耳其，市容較落後。自1990年東西柏林合併後，尼科西亞便成為全球唯一一個由不同國家分治的首都。一關之隔，市貌規劃、文字、貨幣等全不一樣，Lucus居住的正是南塞第二大都市利馬索爾（Limassol）。

▲ 利馬索爾終日有陽光海灘，是不少歐洲人的度假天堂。

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2012年，塞浦路斯內務部頒布了移民法例，允許非歐盟國家居民在塞浦路斯購買不少於30萬歐元的房產，從而獲得永久居留權，Lucus正是憑此條件在當地定居。「另一種是投資200萬歐元，購買多套住宅，幾個月就可取得當地護照，在歐洲中算是極快，但差不多等如買賣。」Lucus表示。

Lucus於2015年在利馬索爾考察期間，已立刻「扑錘」投資30萬歐元買樓。「通常政府會批塊地給你起樓，在市中心中位數計，2,000呎花園加1,500呎室內單位，大概30至40萬歐元，已是地價、建材、施工工程全包。我間屋花了1年左右就起好，過程中律師還會替你代辦永久居留證。」Lucus現在居住的屋，連花園近5,000呎，在香港已是豪宅級別。

▲ Lucus的家中花園，他說建築全屋的時間只需約12個月。

用歐盟醫療卡 藥費僅須付10%

塞浦路斯曾是英國殖民地，由於是歐盟國家，但物價相宜，故不少英國人也選擇在此退休，其他如挪威人、俄羅斯人也愛來此渡假。

Lucus表示自己現持永久居留證，同時亦可申請一張歐盟醫療卡（European Health Insurance Card）。「用這醫療卡，可以在其他歐盟成員國享用醫療服務，我都是今年才拿到。之前太太因事看醫生，入院做了Body check，一次CT Scan本來要150歐元，但用這卡只需10歐元已搞定。再到藥房配藥，50歐元的藥，她只付約5歐元就可以，其他由政府補貼，醫院內還有主診醫生跟進。」

▲ Lucus憑此歐盟醫療卡，就可享有歐盟國家的醫療福利，最適合退休人士。

至於教育，Lucus說當地的英國人或歐洲人子女，多會選讀國際學校。「以英語教學，小學一年級學費約4,000歐元，逐年遞升至平均6,000至7000歐元，之後再銜接至英國或歐洲的大學。」

雖然利馬索爾的官方語言是希臘語，但英文亦極為通用，之前Lucus起屋，跟裝修師傅溝通，用英語亦沒問題。

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一家三口8,500港元夠生活費

利馬索爾的物價指數低廉，人民平均工資約13,000港元，Lucus現時與太太及兒子在當地所有開支，如水電、食物及駕車油費等，1,000歐元（約8,500港元）左右已足夠。「有空的話，我還可驅車至土耳其那邊的尼科西亞購物，像以前港人過關去深圳消費般，物價約是這邊的6成左右。」

▲ 利馬索爾有希臘式的窄巷布局，兩旁都是cafe，寫意悠閒。

Lucus指如要領取塞浦路斯護照，則要居住滿7年，但目前他還考慮要否申請。「居住最後的一年，規定要住滿365日，兼要懂一點希臘文。我一把年紀好難學，兼且我每年返香港3、4次，也經常去歐洲旅行，對我來說有點難度，反正現在拿特區護照也可周圍去。」

▲ Lucus跟妻子閒時會周遊列國，去希臘也不過是約1小時的機程，相當方便。

【原文︰港男退休移居塞浦路斯 250萬可永居享歐盟醫療福利】（收費文章）

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

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