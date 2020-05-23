  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (六) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民塞浦路斯】塞浦路斯物價低醫療好 港男250萬買大屋退休兼享永居權

東南亞 18:00 2020/05/23

分享：

近年港人移民海外意欲再度上升，除澳洲、台灣等熱門地點外，可留意位處歐洲地中海的冷門小國塞浦路斯。港人Lucus與妻子在2016年移居塞浦路斯享退休生活，永久居留權的申請門檻更低至30萬歐元（約254萬港元）。

選擇退休地方 3個考慮因素

Lucus今年50多歲，於2016年2月與妻子往塞浦路斯定居，他表示自2014年雨傘運動後，已覺得香港變得不再一樣。「那時我已和太太搵地方移民。我們於2014年至2015年期間去了很多地方考察，如泰國、馬來西亞，以至葡萄牙、西班牙、意大利等，每國短住一至兩星期，看環境是否適合長住。」

Lucus指擇地方退休，主要看3個因素。「第一是會不會被人歧視；第二是生活指數高不高，因退休後可能沒有收入；最後看樓價。綜合3個條件，最後選了塞浦路斯。還記得我第一次到訪，留了4日就決定了，並找當地律師替我們辦手續。」

Lucus跟妻子選擇在塞浦路斯退休，圖為他們於當地一間酒店留影。

30萬歐元購地起1,500呎房子

塞浦路斯對港人來說較陌生，不如先簡單介紹其歷史背景。塞國的首都為尼科西亞（Nicosia），但有趣的是，塞浦路斯這小島分成兩部分：南塞為希臘管治，2004年在全民公決下，成為塞浦路斯共和國，得到國際社會的承認，是聯合國會員國和歐盟成員國；北塞則隸屬土耳其，市容較落後。自1990年東西柏林合併後，尼科西亞便成為全球唯一一個由不同國家分治的首都。一關之隔，市貌規劃、文字、貨幣等全不一樣，Lucus居住的正是南塞第二大都市利馬索爾（Limassol）。

利馬索爾終日有陽光海灘，是不少歐洲人的度假天堂。

【移民塞浦路斯】新興移民歐盟國家 認識塞浦路斯3大城市

2012年，塞浦路斯內務部頒布了移民法例，允許非歐盟國家居民在塞浦路斯購買不少於30萬歐元的房產，從而獲得永久居留權，Lucus正是憑此條件在當地定居。「另一種是投資200萬歐元，購買多套住宅，幾個月就可取得當地護照，在歐洲中算是極快，但差不多等如買賣。」Lucus表示。

Lucus於2015年在利馬索爾考察期間，已立刻「扑錘」投資30萬歐元買樓。「通常政府會批塊地給你起樓，在市中心中位數計，2,000呎花園加1,500呎室內單位，大概30至40萬歐元，已是地價、建材、施工工程全包。我間屋花了1年左右就起好，過程中律師還會替你代辦永久居留證。」Lucus現在居住的屋，連花園近5,000呎，在香港已是豪宅級別。

Lucus的家中花園，他說建築全屋的時間只需約12個月。

用歐盟醫療卡 藥費僅須付10%

塞浦路斯曾是英國殖民地，由於是歐盟國家，但物價相宜，故不少英國人也選擇在此退休，其他如挪威人、俄羅斯人也愛來此渡假。

Lucus表示自己現持永久居留證，同時亦可申請一張歐盟醫療卡（European Health Insurance Card）。「用這醫療卡，可以在其他歐盟成員國享用醫療服務，我都是今年才拿到。之前太太因事看醫生，入院做了Body check，一次CT Scan本來要150歐元，但用這卡只需10歐元已搞定。再到藥房配藥，50歐元的藥，她只付約5歐元就可以，其他由政府補貼，醫院內還有主診醫生跟進。」

Lucus憑此歐盟醫療卡，就可享有歐盟國家的醫療福利，最適合退休人士。

至於教育，Lucus說當地的英國人或歐洲人子女，多會選讀國際學校。「以英語教學，小學一年級學費約4,000歐元，逐年遞升至平均6,000至7000歐元，之後再銜接至英國或歐洲的大學。」

雖然利馬索爾的官方語言是希臘語，但英文亦極為通用，之前Lucus起屋，跟裝修師傅溝通，用英語亦沒問題。

【移民塞浦路斯】新興移民國家塞浦路斯 教育程度領先歐盟國

一家三口8,500港元夠生活費

利馬索爾的物價指數低廉，人民平均工資約13,000港元，Lucus現時與太太及兒子在當地所有開支，如水電、食物及駕車油費等，1,000歐元（約8,500港元）左右已足夠。「有空的話，我還可驅車至土耳其那邊的尼科西亞購物，像以前港人過關去深圳消費般，物價約是這邊的6成左右。」

利馬索爾有希臘式的窄巷布局，兩旁都是cafe，寫意悠閒。

Lucus指如要領取塞浦路斯護照，則要居住滿7年，但目前他還考慮要否申請。「居住最後的一年，規定要住滿365日，兼要懂一點希臘文。我一把年紀好難學，兼且我每年返香港3、4次，也經常去歐洲旅行，對我來說有點難度，反正現在拿特區護照也可周圍去。」

Lucus跟妻子閒時會周遊列國，去希臘也不過是約1小時的機程，相當方便。

 

【原文︰港男退休移居塞浦路斯 250萬可永居享歐盟醫療福利】（收費文章）

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

=====

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 移民攻略

相關文章

【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元
2020/03/20
【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元

最新專欄文章 更多

【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
今日
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績
2020/05/22
【移民加拿大】加拿大新推低門檻農業移民計劃　只需高中學歷、IELTS 4級成績
【移民台灣】移民台灣有咩好？黃秋生告訴你四個理由
2020/05/22
【移民台灣】移民台灣有咩好？黃秋生告訴你四個理由
【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎
2020/05/22
【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎
【移民台灣】港版國安法一出　移民顧問：查詢移民台灣人數急增10倍！
2020/05/22
【移民台灣】港版國安法一出　移民顧問：查詢移民台灣人數急增10倍！
樓價 歐元 退休 居留權 雨傘運動 移民 塞浦路斯 歐盟

下一篇文章

【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》　BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民台灣】移民台灣有咩好？黃秋生告訴你四個理由
【移民台灣】移民台灣有咩好？黃秋生告訴你四個理由
【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》　BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）
【BNO】英下議院9月11日二讀《香港法案》　BNO持有人或有望獲居英權（附網上續領教學）