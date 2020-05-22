▲ TikTok 收入全球居首撼贏YouTube 關鍵在內容

在新型冠狀病毒全球爆發期間，多國民眾都被迫留在家中，在無法外出娛樂的情況下，手機成為了每個人最重要的娛樂平台。在外國，不少正在隔離人士都喜歡拍片放上網與全球人士分享，但他們選擇發放的平台不是我們常用的YouTube，而是由中國企業字節跳動開發的TikTok應用程式。

國產TikTok 撼贏YouTube

這個已經超越YouTube成為全球最多人下載的應用程式，更被不少海外媒體吹捧成為塑造新世代明星的平台，比起YouTube有過之而無不及。

調查機構Sensor Tower公佈的數據顯示，4月份TikTok營業額排名全球居首，收入達7,800萬美元（約6億港元），按年增長10倍，當中有86.6%收入是來自中國；而美國收入則達8.2%。

YouTube營業額則排名全球第二，按年升57%至7,600萬美元（約5.9億港元），當中有56.4%收入是來自美國，11%來自日本，而排名第3至5位的應用分別為Tinder、Disney+及騰訊視頻。 TikTok在全球的下載數已超過20億次，即全球每4個人便有一個安裝了這個應用。

迪士尼老臣子向TikTok投懷

這也難怪在迪士尼工作了15年，近期成功為公司推出了Disney+ OTT平台的Kevin Mayer，會毅然辭職加盟字節跳動成為集團的營運總裁，直接向公司創辦人張一鳴匯報。

Mayer更獲委任為 TikTok的全球行政總裁，目標是把Tik Tok的業務繼續擴張，他更看好遊戲及音樂在TikTok的潛力。由此可見，Mayer有意將TikTok變成全面的娛樂平台，而非單看短影像片段的應用。

抖音成功彰顯中國軟實力

抖音能成功由中國走進國際，可算是中國企業軟實力的佼佼者。

試想想，阿里巴巴在中國電子商貿呼風喚雨，但在全球市場仍然難與亞馬遜匹敵。騰訊在中國的微信沒錯是最多人使用的超級應用，但在海外又有多少人使用？

騰訊在海外的業務也主要依賴收購回來的遊戲開發商如Riot Games及Supercell，不算自家實力。

但TikTok的短視頻模式卻成功突圍，更透過收購Musical.ly輸出短視頻模式。若你認為中國用戶拍的短視頻不合口味，來看看海外用家在家居隔離拍下的短片，隨時也有意外驚喜，很像看海外電視節目的天才表演一樣，非常富娛樂性。

內容平台不涉政治 旨在娛樂大家

TikTok這個平台純粹娛樂，不涉任何政治，而且以用家上傳內容為主，很難給人口實指中國借此來洗外國人腦。

薑餅人留意到，並沒有太多的新聞機構在TikTok開設戶口上傳短片，這也反映了TikTok的定位與YouTube有明顯分別。現時的YouTube已成為傳統媒體數碼化的平台，用家上傳內容佔比越來越少，相信不少愛表演的天才也轉到TikTok去搶眼球。

中美貿易戰 TikTok也受影響

不過，中美貿易戰加上美國總統特朗普處處針對中國科技企業在美發展，令TikTok也受影響。美國國會曾質疑TikTok與中國的關係，更要求TikTok到國會作證，但字節跳動卻拒絕派員解畫，只重申公司會在美國用戶數據保障方面，繼續與美國國會合作，保護用戶私隱、推動自由表達，確保市場競爭及選擇，以及維護美國國安全利益。

今次Kevin Mayer的任命，很大程度上便要為老闆擋子彈，在國會應對各項與娛樂無關的政治指控了。