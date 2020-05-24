▲ 【退休保險】父母年事高 擔心日後醫療開支 子女應如何代供醫療保險？

蔡小姐的父母50多歲，他們現時只有公司醫保，並沒有任何個人保險，蔡小姐非常擔心他們退休後的醫療開支，亦不希望有事時要慢慢輪候公共醫療。於是來信詢問若幫父母買齊醫療保險，費用會很高昂嗎？

公司醫保保障不足夠

長輩很多時會為節省荷包而拖延治療的黃金時間，所以作為子女利用保險去減輕醫療費用的負擔，其實更是積極的做法。

一般私人公司所提供的醫療福利僅是基本級別，例如保障住院大房醫療450元至600元，但現時私家醫院的大房開支每日700元至1,000元不等；手術費方面，公司醫療福利大概只保障2萬元至5萬元，但於私家醫院進行最普遍的通波仔手術也需要10萬元至20萬元不等。試問單靠公司福利，如何真正幫補減輕日益高昂的醫療開支？

在近期經濟不景氣的情況下，公司突然倒閉、裁員的情況屢見不鮮，如果在財務緊絀情況下再加上疾病敲門，豈不是百上加斤？所以及早為自己準備好合適的醫療保障，其實也是保障財富的一部分。

先考慮住院、意外保險

醫療保險有好幾類：住院、危疾、意外、門診。如果蔡小姐要為父母「買齊」醫療保險，所費實在不菲，起碼每人每月要幾千元。如果預算有限，建議先考慮，住院、意外，其次為危疾、門診。因為隨着年紀愈大，百病叢生，如果小毛病久久不理，可能就會累積為大問題。例如胸口時有翳悶、心臟有輕微痛楚，其實可能已是心血管有阻塞的訊號，如果有保險傍身，老人家身體有任何不適徵狀也可盡早入院檢查治療。

就蔡小姐父母的個案而言，可以選擇有墊底費的住院高端醫療，因為父母原本已有公司醫療作基本保障，如超出墊底費（通常只是1至2萬元）則可動用私人的高端醫保。因為高端醫保下，住房費、手術費都是全額保障，如需接受手術治療，也可不用為超出保險限額而局限治療方案，亦可找令家人較有信心的權威醫生。至於保費方面，有墊底費的高端醫療每月只是比普通大房的保費高1/4左右，大約每月800元至1,300元不等。所以即使退休後，為兩老付1萬元至2萬元墊底費，總比超出十幾萬，甚至幾十萬醫療費為好。

意外保可變相代支墊底費

至於意外保險，尤其適用於老人家跌倒、扭傷，未必需要入院，但可能已有一筆醫療開支可以索償，如果因意外導致關節、骨骼、肌肉問題而需做手術，意外保的索償變相可代支了墊底費（上文提及的高端醫療墊底費），而意外保險的保費一般較為相宜，每月大概100元至200元，性價比非常高。

而危疾方面，年紀大通常保費較高，但如果最後毋須用到，可以有現金價值取回，而且亦可當作人壽保險之用，算進可攻退可守之選。門診則要視乎是否經常體弱需要看私家醫生，因為每月需要200元至300元，加上很多門診保險也有指定聯營網絡的醫生，也是需要注意。

其實不論哪種醫療保障，也是可相輔相成，筆者認為實在要視乎不同個案及經濟能力而定。不過可以肯定的是，有買總比無買好，經濟愈是不富裕就更應注重醫療開支的風險控制。

【原文︰保險用時方恨少 未雨綢繆總是對】（收費文章）

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