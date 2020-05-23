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【自助餐】帝京酒店推芒果下午茶自助餐　265蚊食盡鹹甜點

消費錦囊 10:00 2020/05/23

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【自助餐】帝京酒店推芒果下午茶自助餐　265蚊食盡鹹甜點

台灣愛文芒果迷注意！帝京酒店花月庭由即日至8月2日，逢周六、周日及公眾假期推出夏日「芒芒」下午茶自助餐，更選用台灣枋山愛文芒果入饌，炮製多款愛文芒甜點及鹹食。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】最平200蚊有找！精選3間任食生蠔午市自助餐

愛文芒盛產於台灣屏東枋山，外形圓潤飽滿，外皮艷紅，果肉鮮甜，甜度可達20度以上。今次更選用來自台灣的盧家芒果農場的愛文芒，芒果使用牛奶灌溉，除了味帶淡淡牛奶香，更令每顆芒果營養飽滿。下午茶供應小食包括愛文芒脆玄米煉乳一口多士、愛文芒果蝦球酥盒及椰子奶凍拌愛文芒果等。

夏日「芒芒」下午茶自助餐

時間：至8月2日，逢周六、周日及公眾假期下午3時至5時

價錢：成人265元、小童185元（另收加一服務費）

電話：2622 6154

責任編輯：招美寶、鄺素媚

（節錄）

【原文：帝京酒店推芒果 下午茶自助餐（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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