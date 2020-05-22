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儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力

理財學堂 14:15 2020/05/22

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儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力

在香港，不少人勞碌一輩子只為有一個安樂窩。黃山怡（糖妹）自出道以來，一直希望儲錢上車，讓家人有更好的居住空間。

【延伸閱讀】糖妹談理財心得　入行問公司借錢買保險（短片）

作為圈內的「慳妹」，她直言有很多人問「為甚麼你這麼慳但會租樓？」。不過，她坦言租樓是送給自己30歲之後的禮物。以往與家人同住，她表示近年很多事情需要在網上進行，因此需要一個拍攝空間。另外，有不少詞曲作品的糖妹，亦需要創作空間，因而決定租樓。租樓雖然增加了開支，但是糖妹反而認為可以利用家中空間拍攝，更節省了租借場地的費用及時間成本。

看書充實自己　為上車做準備

之前因為要供弟弟赴英留學，花費頗多金錢，糖妹坦言在置業方面仍需努力。為了上車，糖妹亦做了不少準備，例如閱讀按揭書、驗樓書、議價技巧等書籍，不過她直言自己未研究清楚。而下一步打算跟隨朋友「睇樓」，看看書本內容與實戰是否有差別，為自己日後上車做好準備。

雖然最近樓價有所回落，但是現時經濟狀況過於動盪，糖妹認為並非入市時機。此外，她認為之前的樓價過高，在閱讀不同書籍後，覺得樓價仍有回落空間。

 

記者：曹佩鈞

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欄名 : 名人理財

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