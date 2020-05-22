▲ 【失業津貼】失業需要應急金？一文睇晒民間團體抗疫援助（附申請方法）

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟，失業率及就業不足率屢創新高。裁員潮下，打工仔加入失業大軍，經濟狀況有可能失去預算，如需要向外求助，除了申領失業綜援外，坊間不少團體及慈善組織均有為失業人士提供類似失業援助金的津貼，助失業人士渡過難關。

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公益金及時抗疫基金

公益金早前宣布從撥款儲備中撥出1,000萬元，成立「公益金及時抗疫基金」，支援因新冠肺炎而遭受突變的個人或家庭，包括從事酒店、旅遊、餐飲、運輸及零售業的僱員，以及需接受檢疫隔離而影響生計的香港居民。抗疫基金由2月12日開始運作，本來預計為期3個月，惟現時仍接受申請。

公益金指，截至5月10日，基金透過逾20間夥伴機構批出超過4,700個申請，合共發放逾3,190萬元支援逾11,470名有需要人士。由於抗疫基金的申請個案不斷，預計未來數月平均每星期需撥出約500萬元支援經濟陷入困境的市民渡過難關，惟基金餘額已漸見緊絀，現呼籲各界人士捐款支持該基金。

申請方法：

公益金會與現有的「及時雨基金」19間夥伴機構合作，機構社工將負責抗疫基金的審批程序及發放每宗受助個案的援助金額。有需要人士可按居所所在地區致電有關批核中心（各區批核中心），聯絡社工查詢申請事宜。每宗受助個案所獲援助金額為2,000元至10,000元不等，按家庭成員數目釐定。

社聯、傅德蔭基金有限公司：自僱青年支援計劃

疫情期間，香港不少企業均有捐助資金予香港社會服務聯會（社聯），資助受疫情影響的不同人士，如渣打銀行為劏房住戶提供租金援助、霸菱亞洲投資資助失業或開業不足的家庭，以及嘉里集團聯同傅德蔭基金有限公司成立抗疫失業慈善基金。不過，以上計劃現已額滿，僅自僱青年支援計劃尚開放申請。

傅德蔭基金捐助社聯300萬港元，成立自僱青年支援計劃，資助於新型冠狀病毒疫情期間失業或嚴重開工不足的青年自僱人士及自由工作者，紓緩他們的經濟困難。申請由5月11日起開始接受電話預約，申請先到先得，額滿即止，預計受惠人數為最多375人。

合資格申請者每人將獲得一筆過8,000元的資助，成功申請後將會在3天內透過電子轉賬渠道發放。此項計劃設有額外條件，獲發津貼的受惠人，須於3至9個月內，按個人專長，在非政府機構提供40小時義務工作。

申請人須符合以下各項條件：

必須為35歲或以下的香港永久居民

非綜援受助者

疫症前（2019年12月）月入上限為20,000元

現時失業或就業不足，而且2020年3月或4月收入少於5,000元

過去3個月內未有領取任何相關的財政援助

申請方法：

申請人士致電就近的執行機構查詢及預約申請，成功預約後，機構將安排會面填寫申請表。申請人需遞文香港身份證明文件、3個月內發出的有效香港地址證明、相關入息證明文件（2019年12月，及2020年3月或4月的入息証明）及銀行存摺及銀行月結單。因疫情關係，機構接受電話預約，不接受排隊索取申請表格。

有關機構電話可瀏覽：社聯

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「東華三院‧分享愛‧疫境同行」：失業及短期經濟援助

東華三院現正為「東華三院‧分享愛‧疫境同行」失業及短期經濟援助籌募資金，目標籌款金額為300萬元，為因疫情而失業的人士，以及未合資格申請綜援的有需要家庭提供經濟援助，預計協助不少於300個有需要家庭。計劃將收集公眾捐款至8月初，並將於7月起供有需要人士透過東華三院申請，每個獲批的家庭可獲最多10,000元資助金額。有關申請辦法、申請資格、審批及發放等詳情，需留意東華三院稍後公布。

責任編輯：李瑩

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