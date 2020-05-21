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疫情將改變旅遊常態？旅遊網站預測5大旅行新趨勢

消費錦囊 17:40 2020/05/21

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疫情將改變旅遊常態？旅遊網站預測5大旅行新趨勢

新冠肺炎全球大流行，重創全球旅遊業。雖然疫情未過，不少人已經計劃日後的旅行。不過，世衛早前指新冠肺炎恐如愛滋永不消失，恐怕將會改寫日後的旅遊常態。旅遊網站Tourism Review就預測了疫情後，5大的旅遊業趨勢。

【延伸閱讀】【旅行社停業】網上旅行社停業　信用卡退款保障可追討賠償？

1. 本地遊

不少旅客會擔心在機場及飛機較易染上病毒，而全球多地都推出旅遊限制措施，因此會有利於本地旅遊。一些鮮為人知的景點，或者較冷門的旅遊目的地，會因為較少旅客反而在疫後會成為吸引之處。

2. 保持距離

經此一「疫」，相信外遊人士會更加着重旅程的「個人」性。為了減低受感染風險，人們會避免前往擁擠空間，而博物館、節日慶典、表演、酒吧和夜總會將受到影響。

3. 親近大自然

在疫情期間，不少人居家防疫，長時間留在家中。當疫情過後，相信不少人都會期望呼吸一口新鮮空氣，因此以親親大自然為主題的旅遊會更受歡迎。

4. 短旅行

以往每逢長假期，都吸引大量旅客同時出遊，觀光景點人山人海。疫情令不少人會發現安排長途旅行不太可行，疫情過後，相信每年去一趟長旅行的慣性，將會被一年多次短途旅行取代。

5. 自駕遊

不少人安排自由行旅遊都會以乘搭當地公共交通工具為主，可以體驗當地生活。不過，在減少與人接觸、提高旅程個人化程度的前提下，預料自駕遊將會更加普及。而且自駕遊可以擁有完全自主權，而靈活性亦較大，或會成為疫後的旅遊新趨勢。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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