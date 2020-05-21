黎諾懿為老婆慶生飲酒斷片　千杯不醉首要留意酒精度

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藝人黎諾懿早前為太太慶生，搞到斷晒片兼全裸睡在梳化上。飲醉酒兼斷片，不少人都經歷過，沒有飲酒經驗的，又或者老貓燒鬚的，都一定有難忘的醉倒經驗。如何避免出洋相？首先要知道所飲酒類的酒精度。
黎諾懿到日本餐廳為太太慶祝生日，喝清酒一定少不了，但不知大家有沒有留意清酒的酒精度有多少呢？是16%或17%的酒精度。筆者不算好酒量，但因為清酒的酒精度太高，那時候讀唎酒師的課程，要一次過品嘗五、六款清酒，雖然已經是吐出來（spit）試酒，已輕易上腦了。
因此，如果不是空腹喝酒的話，就不會那麼容易醉。因為酒精會在胃部被吸收大約兩成，然後才由小腸吸收，之後透過血液傳遍全身，然後才運送到肝臟分解。如果體內有食物，酒精吸收就會比較慢，所以筆者上堂時，就會吃著麵包，並且不斷喝水稀釋血液中的酒精濃度，而且還會用嗜酒醫生教的秘方－－吃美白丸解酒。因此，就算清酒如何甜美好喝，也要看看自己的能力，不然酒醉後，辛苦的是自己。
日本人會稱伴著酒喝的水為「緩和水」，因為當人感受到宿醉的症狀，多半都是脫水的緣故。因為將酒精（乙醇）分解為乙醛，然後變成乙酸（又作醋酸），都需要大量的水，以及解酒酵素——乙醇脫氫酶及乙醛脫氫酶。如果缺少前者，就會出現飄飄然、語言失控的情況；缺少後者，就會臉紅頭暈、噁心嘔吐、心跳加速。缺乏酵素就是缺乏酵素，不要以為可以後天操練出來，以免傷身不自知。
不空腹。多喝水。免溝酒
除了不空腹、多喝水以免醉倒外，溝酒喝也可免則免。相信黎諾懿除了清酒外，也有喝其他酒吧！聽過一個講法是清酒加白酒，醉得更快。其實，無論是紅酒還是白葡萄酒，一般來說，酒精度也不過是12%或13%而已，理應錯不在它們，只是如果溝酒飲的話，酒醉就很容易。
同樣，香檳的酒精度也只是12%，但是筆者就見過初生之犢，因為香檳好喝，快飲，最後就面紅紅倒在梳化上了。箇中原因是因為氣泡酒會加速把酒從胃排到小腸。由於大部分酒精通過小腸吸收，這意味會加快酒精的吸收；而且喝得快，身體吸收酒精也快，以致來不及分解體內的乙醇便已喝醉了。
有朋友甚至試過喝了香檳、白酒，還飲埋花雕添！花雕酒起碼也有15%，有些甚至17%，這樣左溝右溝，不醉才怪。因此，不同酒精度數、不同原料製造的酒類，盡量不要同時喝，如果產生協同作用，如啤酒含有二氧化碳和水份，與白酒同喝，就會促進高濃度的酒精在全身滲透，那對身體造成的傷害就更大。
奉勸男士，一天飲用的酒精量不要超過25g，大約是250ml葡萄酒，即相等於1/3枝葡萄酒；而近年潮興的威士忌，因為酒精度也有40%甚至更多，就只能飲75ml左右，大家慎飲啊！
|不同酒類的酒精度
|（下列數值僅為約數）
|清酒
|16%-17%
|葡萄酒
|12%-13%
|威士忌／白蘭地
|40%-57%
|香檳
|12%
|砵酒
|15%-20%
|甜酒
|6%-12%
|啤酒
|5%
|梅酒
|15%
|花雕酒
|14%-18%
|中式烈酒（白酒）
|52%
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌