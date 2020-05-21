▲ 消委會：油公司定價高度一致 7年間牌價存在「加多減少」現象

4月底時紐約期油價格曾跌到負數水平，然而本港車用燃油價格仍然高企，油公司被質疑是否存有「合謀定價」之嫌。消委會發表2020年本港車用燃油價格監察報告，分析了過去7年布蘭特原油價格、汽油進口價及牌價3組數據的變化關連和差距，結果發現，牌價相對布蘭特原油，和汽油進口價之間的差距不斷擴大，特別是自2016年下半年後，盡管布蘭特原油價格相對穩定，但其與牌價之間的差距幅度更趨明顯。

7年間牌價存在「加多減少」現象



報告發現，由2013年至2020年首季，每公升布蘭特原油價格和進口價，累積變動分別下降了4.3元及3.68元，但同期牌價累積變動不但沒有下跌，相反卻增加了0.1元。如果將7年間的汽油牌價和布蘭特原油價格累積增減作比較，則每公升牌價在減價時，「少減」了2.4元，加價時就「加多」了1.99元。



如果以7年間的牌價與進口價累積增減作比較，則每公升牌價在減價時「減少」了0.68元，在加價時「加多」了3.09元。

油公司牌價高度一致



報告指出，過去7年，5間油公司汽油牌價相同的日數的比率，除2015、16及18年外，其餘年分均呈上升趨勢，2019年各油公司油價一致的日數比例較之前一年增加了14.5%，達86.8%，而今年首季，更進一步攀升至92.3%，為歷年新高。

消委會又分析5間油公司的價格調整行為，發現除了2015年下半年、2016年下半年和2018年下半年外，它們的行為非常近似。雖然在不同時期，油公司的價格變動次數可能看來是有所不同，但它們很快就會在幾天之內將價格調整至相同的水平。

折扣優惠繁雜 不容易尋找最佳優惠

消費會表示，油公司提供的折扣和促銷活動，計算繁複，經常令消費者難以捉摸，建議油公司直接將優惠反映在油站的牌價上。消委會亦期望政府加強披露燃油市場進口價的資料，讓社會對市場予以監督，長遠應再次就燃油市場作政策研究，檢視利弊及作出規劃。

責任編輯︰陳啟昌

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