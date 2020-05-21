▲ 2020第2季名單 推薦穩健月供股票組合

股市總是波濤洶湧，但長綫回報卻十分吸引，所以在這段起伏不定的時期，月供股票最為適合，今期向大家推介一些值得月供的股票。

踏入2020年以來，環球股市在多項因素影響下變得更為波動，但是卻很適合進行月供股票，因為要應對目前市況，採用平均成本法投資較為奏效，因為升固然好，縱使跌也可儲到更多貨。穩健投資者可參考以下組合。

【舊文重溫】2020年低風險月供股票組合名單

穩健組合：目標回報8%

穩健組合以在12至18個月內取得8%以上回報為目標，並透過股息及資本增值回報達成︰

盈富基金：恒指過去幾年多數在市盈率8至12倍區間上落，現時約9.6倍，低於10倍是買入時機。由於中期息下跌，即使末期息維持不變，股息率只有約3.6%。恒指現時約在24,000點水平。

中電：中電2019年派息增長2%，是少數仍增派息的公司。另外，剛公布的中期息維持每股0.63元。現時股息率約3.9%。今年首季表現方面，香港的售電量較去年同期下跌1.4%，跌幅主要反映新冠病毒疫情爆發的影響。澳洲對中電的貢獻亦錄得正增長。兩個主要市場看來暫時穩得住。

電訊盈科：盈科的盈利主要靠業務穩定的香港電訊 （06823） 而來，另外亦有企業方案貢獻，電盈股息率約7.2%。

中銀香港：在低利率環境對銀行盈利難免有負面影響，但香港樓價沒有太大波動，而且新盤在疫情稍為緩和後即人頭湧湧。另外，假如經濟活動回暖，需要貸款的人也會多了。中銀香港股息率約6.2%。

友邦：內地市場是友邦的增長點。另外，中央四個部門聯合發布文件，提出支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見，其中明確重申，支持香港國際金融中心地位，表明要方便大灣區內地居民購買香港理財產品，屬利好因素。

總結一句：「財富源於熊市，總顯現於牛市」，做好風險管理，好好把握機會。

（節錄）

【全文︰月供股票投資組合 進取派VS穩健派（內附完整進取月供股票名單）】（收費文章）

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