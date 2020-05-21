  • 29°C
香港時間 : 2020521日 (四) 19:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

2020第2季名單 推薦穩健月供股票組合

博客 18:40 2020/05/21

分享：

2020第2季名單 推薦穩健月供股票組合

股市總是波濤洶湧，但長綫回報卻十分吸引，所以在這段起伏不定的時期，月供股票最為適合，今期向大家推介一些值得月供的股票。

踏入2020年以來，環球股市在多項因素影響下變得更為波動，但是卻很適合進行月供股票，因為要應對目前市況，採用平均成本法投資較為奏效，因為升固然好，縱使跌也可儲到更多貨。穩健投資者可參考以下組合。

【舊文重溫】2020年低風險月供股票組合名單

穩健組合：目標回報8%

穩健組合以在12至18個月內取得8%以上回報為目標，並透過股息及資本增值回報達成︰

盈富基金 （02800） 、中電 （00002） 、電訊盈科 （00008） 、中銀香港 （02388） 、友邦 （01299）

盈富基金：恒指過去幾年多數在市盈率8至12倍區間上落，現時約9.6倍，低於10倍是買入時機。由於中期息下跌，即使末期息維持不變，股息率只有約3.6%。恒指現時約在24,000點水平。

中電：中電2019年派息增長2%，是少數仍增派息的公司。另外，剛公布的中期息維持每股0.63元。現時股息率約3.9%。今年首季表現方面，香港的售電量較去年同期下跌1.4%，跌幅主要反映新冠病毒疫情爆發的影響。澳洲對中電的貢獻亦錄得正增長。兩個主要市場看來暫時穩得住。

電訊盈科：盈科的盈利主要靠業務穩定的香港電訊 （06823） 而來，另外亦有企業方案貢獻，電盈股息率約7.2%。

中銀香港：在低利率環境對銀行盈利難免有負面影響，但香港樓價沒有太大波動，而且新盤在疫情稍為緩和後即人頭湧湧。另外，假如經濟活動回暖，需要貸款的人也會多了。中銀香港股息率約6.2%。

友邦：內地市場是友邦的增長點。另外，中央四個部門聯合發布文件，提出支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見，其中明確重申，支持香港國際金融中心地位，表明要方便大灣區內地居民購買香港理財產品，屬利好因素。

總結一句：「財富源於熊市，總顯現於牛市」，做好風險管理，好好把握機會。

（節錄）

【全文︰月供股票投資組合 進取派VS穩健派（內附完整進取月供股票名單）】（收費文章）

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

相關文章

定期存款VS月供股票 應該點揀好？
2019/12/20
定期存款VS月供股票 應該點揀好？

最新專欄文章 更多

博客 - 巴菲特在股東會教你的3堂投資課
2020/05/14
巴菲特在股東會教你的3堂投資課
博客 - 【MPF規劃】做好退休規劃 5個必要知管理強積金要點
2020/05/06
【MPF規劃】做好退休規劃 5個必要知管理強積金要點
博客 - 兩隻大翻身潛力股
2020/04/22
兩隻大翻身潛力股
博客 - 【退休金規劃】勿試圖捕捉入市時機！ 股災下的強積金應變部署
2020/04/16
【退休金規劃】勿試圖捕捉入市時機！ 股災下的強積金應變部署
博客 - 【滙豐不派息】滙豐停派息 現價低殘真係可以買？
2020/04/08
【滙豐不派息】滙豐停派息 現價低殘真係可以買？
退休金 退休規劃 香港 恒生指數 股票 香港股票 周大福（01929） 南方航空（01055） 閱文集團（00772） 阿里健康（00241）

下一篇文章

黎諾懿為老婆慶生飲酒斷片　千杯不醉首要留意酒精度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

打破禁忌　鋼王白面Daytona繼續有價有市勝黑面
打破禁忌　鋼王白面Daytona繼續有價有市勝黑面
博客 - 【邊間銀行好】「銀行服務」還是「存款利息」是你首要考慮？
【邊間銀行好】「銀行服務」還是「存款利息」是你首要考慮？
Netflix韓劇《人文教育101》「N號房」校園版？　模範生為賺錢讀書當扯皮條
Netflix韓劇《人文教育101》「N號房」校園版？　模範生為賺錢讀書當扯皮條
Netflix人氣韓劇《機智醫生生活》　4大治癒正能量撫慰觀眾心靈
Netflix人氣韓劇《機智醫生生活》　4大治癒正能量撫慰觀眾心靈
博客 - 為何會有肌肉流失？如何預防肌肉流失？
為何會有肌肉流失？如何預防肌肉流失？
男人的衣櫃總有一件Polo Shirt　反領穿著是大忌
男人的衣櫃總有一件Polo Shirt　反領穿著是大忌