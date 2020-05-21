▲ 企業如何應對緊急風險？花旗伍燕儀：關鍵在管理層是否有遠見

新冠肺炎疫情衝擊全球職場，花旗集團香港及澳門區行長暨行政總裁伍燕儀表示，疫情加速了工作、管理模式的改變，如遙距工作、彈性上班、工作與生活融合等。「（要望住員工在工作）的思維，真是要改變。」

企業能否應對緊急風險 關鍵在管理層是否有遠見

疫情來得快又凶，令不少企業措手不及。伍燕儀接受專訪時坦言，疫情可算是未能預計的緊急風險（unknown emergency risk），無法事前預計及準備，對管理層是一大挑戰。關鍵是管理層是否有遠見，及早順應新趨勢而行：「我們幾年前已做好數碼轉型計劃。」

伍燕儀所指的數碼轉型不單是投資應用新科技，也包括更深層次的工作文化改變。將應用於軟件研發管理上的敏捷式開發（Agile methodology），應用於銀行的產品開發、日常運作及風險管理，包括出現緊急情況時，如何快速召集應變小組、測試不同解決方法、改變應對策略，失敗了如何再嘗試。

她強調，這是一種文化及思維上的轉型，不是簡單的建立制度。

加快數碼改革 視像會議路演

「管理層雖已有一定的工作經驗，也需要學習。疫情是一個機會，加速制度、策略上的改變，令公司更易更無阻隔地作出改變。」

花旗集團香港在今次疫情中，安排同事在家工作的同時，亦印證了敏捷式應變及科技應用的效益。9成以上員工可遙距訪問公司系統，系統因應監管需要，禁止員工在公司外列印資料。

同時，為方便前綫同事如客戶關係經理（relationship manager）繼續工作，提供VPN電話及Live Chat方便錄音及溝通。本月又推出「保險虛擬會客室」配以電子簽名，方便客戶投保人壽、儲蓄、退休、危疾及醫療相關的保險產品。

有同理心 目標為本成績衡量

科技助企業在疫情中繼續運作，但伍燕儀強調，科技應用也必須以人為本。坊間有僱主擔心員工在家工作會不夠專心甚至偷懶，尋求科技去監察員工。她表示：「望住他（員工）也不知他是否在工作，就算他在工作也可以不夠質素。這種思維，真是要改變。」

她相信目標為本，以成績來衡量。若同事能夠1小時做完又做得好，是他的本事，做其他事也沒所謂。

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