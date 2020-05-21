▲ 香港生活成本高 SJP香港主管Deeprose︰愈年輕宜盡早開始投資

St. James’s Place Wealth Management Asia發布最新港人退休調查，該公司香港業務主管Matthew Deeprose在接受訪問時表示，香港是全球生活成本最昂貴的城市之一，如果港人在暮年時儲蓄準備不足，就要在多方面作出取捨，他又建議愈年輕，宜盡早開始投資。

【調查結果】逾半港人期望由家人照顧退休生活 3成認為每月要逾$40,000退休金

香港是全球生活成本最昂貴的城市之一

Deeprose指出，香港是全球生活成本最昂貴的城市之一，港人如沒有充足的財務規劃和儲蓄，將不得不準備在暮年作出很多取捨，包括財務和情緒方面。

Deeprose又表示，新冠肺炎疫情令港人的生計、財務和保障出現前所未有的壓力。這次疫情帶來的最大反思，就是人們需要仔細考慮財務保障和財產規劃，因為潛在危機永遠不會消失。「香港人在今天展開財務規劃，不僅可以保護自己，並可以供養至親，有助減輕任何代價高昂的長遠問題。」

實現退休後的財務保障和獨立性並非一朝一夕的事，Deeprose建議年輕投資者應該盡早開始投資計劃，愈早計劃和投資可以幫助減輕生活事件的財務影響。

年輕人易處於樂觀偏見情況

另外，調查顯示沒有人壽保險的受訪者中，近三分二人不到40歲，Deeprose指這情況是非常不尋常。他認為，部分原因可能是由於「樂觀偏見」（Optimism bias），許多年輕人低估了發生壞事的可能性。他們傾向有個想法是：我不會很快死去，所以我不需要人壽保險。Deeprose提醒，這或會導致財務風險和不良的財富規劃。

Deeprose提出較年輕者人壽保障不足的另一個原因，可能是缺乏對此類金融產品的認識和教育。通常年輕人的肩負的責任較少，因此對這些理財產品的不感興趣。但是，當他們意識到時，就可能失去了愈早投資的好處。

Deeprose強調，投保人愈年輕，且較健康時，保費通常會較低，人壽保險的好處要較長的時間才能看見。

強積金制度有重要的地方

強積金制度為本港重要的退休支柱之一，但多年來仍為人詬病。Deeprose認為，強積金主要目的是為本港的打工仔提供基本的退休保障，強積金適用於投資知識不足或缺乏時間管理自己財務的人。

Deeprose亦表示，縱使強積金經常被批管理費高且缺乏靈活性，但最大好處就是好像「豬仔錢罌」，可以選擇低風險的投資計劃。

不過，除了強積金外，Deeprose建議個人應制定額外的退休計劃，根據自己的風險狀況和偏好，來調整投資組合。對於有意在香港以外的地區退休的人士，亦可考慮適當地投資海外業。

調查提到一半港人計劃在香港以外地區退休，當中台灣、日本及中國內地最受歡迎。Deeprose解釋，香港的生活成本高，因此部分受訪者期望移居其他地方退休，而以上3個地區都是位於亞洲，有相似的文化和氣候，但物價比香港低，因此它們較受到退休人士的歡迎。

▲ St. James’s Place Hong Kong業務主管 Matthew Deeprose

責任編輯︰陳啟昌

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