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逾半港人期望由家人照顧退休生活 3成認為每月要逾$40,000退休金

退休及生活保障 15:08 2020/05/21

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逾半港人期望由家人照顧退休生活 3成認為每月要逾$40,000退休金

在本港出生率持續下降和人口老化的環境下，退休生活成為家庭的一大考慮。最新調查顯示，超過一半（53%）受訪者認為單憑自己的積蓄不足以維持理想的退休生活，亦有51%港人期望在退休後由家人照顧生活；而近三分二（65%）受訪者擔心自己會成為至親的經濟負擔。  

3成認為退休每月要花逾40,000

財富管理專家St. James’s Place Wealth Management Asia在今年2月至3月進行了1,019次網上訪問，受訪者的年齡介乎25至54歲之間，以了解港人的退休狀況。

調查顯示37%的受訪者未意識到需要多少收入才能享受渴望的退休生活方式。17%受訪者的期望中位數是每月35,001元至40,000元，有3成受訪者認為退休時每月需要逾40,000元。

考慮到預期儲蓄不足，很多受訪者都準備在暮年時作出取捨，包括減少日常生活、奢侈品和旅行方面的支出，遷移至較細小的居所，甚至減少家庭成員的供養支出。

一半計劃香港以外地區退休

一半受訪者計劃在香港以外的地區退休，其中台灣、日本及中國內地是最受歡迎。至於要離開香港的原因，受訪者表示本港的生活成本很高（55%）、渴望轉變環境（52%），以及想找更適合老年生活的地方（42%）。

愈年輕愈擔心沒有足夠儲蓄維持退休生活

調查發現一個有趣現象，不相信自己將有足夠儲蓄維持退休生活的受訪者之中，52%是介乎25歲至40歲。

另外，調查還發現人壽保險的普及率高達85%，但僅有16%受訪者有訂立遺囑。未立遺囑的受訪者中，有52%不到40歲，而沒有人壽保險的受訪者中，近三分二（64%）不到40歲。

調查亦關於世代間的財富轉移，近三分二（63%）尚未規劃如何把財富和資產轉移給家人，只有不到兩成的受訪者打算在未來5到10年內會進行財富轉移，約三分一（33%）受訪者計劃把部分財富／資產捐贈予慈善團體。

香港全球生活成本高 St. James’s Place HK︰愈年輕宜盡早開始投資

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 退休理財

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