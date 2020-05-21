【延期年金2020】無限QE扣稅年金保證回報受壓　鎖定高保證回報要趁早？

為鼓勵市民儲錢退休，政府推出合資格延期年金保單（QDAP），投保人享有稅務優惠。自推出以來，俗稱扣稅年金的QDAP深受歡迎，其保費可用作扣稅，最多可節省高達10,200元的稅款，儼如政府補貼，加強退休回報，加上QDAP對保證回報有指定要求，以減低市場波動對投保人退休規劃的風險。然而，新冠肺炎全球大流行，觸發全球股市動盪，各國政府深恐經濟衰退，急推救市措施，美國聯邦儲備局更推出「無限QE」，減低借貸成本，香港銀行的息口自然應聲下調，就連可扣稅延期年金保單的保證回報，亦受到被調低的壓力。

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美國國債息率極低 保險公司勢削QDAP的保證回報

美國聯儲局的無限量化寬鬆，狂印鈔救市，利率急劇下調，美國10年期國債息率由2019年4月約2.5%，跌至今年5月的約0.7%。當保險公司推出較高保證回報的產品時，它會同時進行較保守的投資，美國國債更是重要指標。現在，美國國債息率處於極低位，然而，市場上仍有QDAP的保證內部回報率（Guaranteed IRR, 簡稱GIRR）顯著高於美國國債息率，如此大拋離的情況意味着保險公司的利潤大大收窄。而對於投保人，QDAP的保證回報受合約約束，保險公司寫得出就要做得到，無「走盞」位。早前，已有傳媒報道，安盛、恒生保險等的合資格延期年金保單，其新一代計劃的保證內部回報率已遜於舊一代。

大多數投保人都於稅季前夕投保QDAP，以盡快享慳稅優惠。現時，稅季已過，QDAP熱情瞬間退卻。不過，新冠肺炎後，無限QE啟動，美國正加快印銀紙的力度，世界已經不一樣。面對愈來愈低的美國國債息率，那些於新冠肺炎全球大流行之前釐定的QDAP保證回報，究竟還可以捱幾耐？抑或陸續會有保險公司將QDAP的保證IRR調低，收窄與美國國債息率之間的距離呢？如果讀者對QDAP較高的保證回報感興趣，可能不能等到下年稅季才投保，當下就要留意市場上QDAP的回報走勢，多作比較。順帶一提，投保人所得的保證回報，就是投保時保單寫明的保證IRR，就算往後該產品更改了保證IRR，投保人依然鎖定簽單時的保證IRR。

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扣稅年金 最快15年保證回報有3%

今次，10Life以中期儲蓄為目標，假設投保人是45歲男性，選擇保單年期（由開始供款至年金入息期完結）介乎15年至25年的合資格延期年金保單，比較產品於投保人60歲時的保證內部回報率（IRR）。根據QDAP的基本要求，產品的最低供款期為5年，入息期最早由50歲起，派10年。所以QDAP的保單年期最短為15年，為涵蓋更多產品，我們將保單年期至25年的產品，亦加入下列比較當中。

上表顯示，中銀人壽延期年金計劃（固定年期）、Generali稅稅保延期年金、及東亞「智優悠」延期年金，於投保人60歲時的保證IRR介乎2.87%至3.04%，明顯地高於市場上其他產品。當中最高者為中銀人壽延期年金計劃（固定年期）的3.04%，需符合年度保費要求15,000美金 ，若保費低於15,000美金，投保人亦可得到保證IRR 2.95%。另外，表內的保證IRR並沒有計算扣稅優惠的影響，若考慮扣稅優惠，上述產品的保證IRR可望進一步提高，視乎投保人的稅階。

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網上投保年金 需仔細閱讀條款

因應新冠肺炎疫情肆虐，市民都自律地執行社交距離措施，保監局推出臨時便利措施，至2020年6月30日，容許保險顧問毋須與客戶見面，亦可進行合資格延期年金保單的銷售。為確保投保人及潛在投保人的利益不會受損，保監局亦要求在銷售時清晰披露有關產品的資料，及將保單冷靜期延長至30日。

同時，保監局亦容許部分合資格延期年金保單進行虛擬銷售。截稿前（2020年5月15日），市場上暫只有中銀人壽延期年金計劃（固定年期）及中國人壽優暇人生延期年金提供網上投保。中銀香港客戶可透過中銀香港的手機應用程式，完成整個投保過程。而中國人壽的投保則只可在網頁內進行，但該產品的年金派發期為60至108歲，並沒有在本文之產品比較中。網上投保延期年金的確為繁忙的打工仔提供方便，但銷售流程受到監管，客戶需要閱讀不少條款，或會覺得程序有點累贅，但是，認真了解產品是非常重要的。所以，大家只要多點耐性，亦不難完成。

最後，10Life需提醒大家，投保QDAP前，大家要先了解投保的目的及負擔能力，並且了解QDAP的潛在風險，例如早期退保損失、資金流動風險、及個人財務/就業狀況之轉變等。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【無限QE】 合資格延期年金的保證回報受壓 鎖定高保證回報要快手？】

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