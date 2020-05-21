▲ 【派錢1萬】議員促派錢增至2萬元 許正宇指派1萬元金額合適

財政司司長陳茂波於2月底發表《財政預算案》時宣布，向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元。財經事務及庫務局局長許正宇表示，向市民發放1萬元的準備工作已進入最後階段，料在6月底接受登記，金額由7月開始發放，大部分人8月底前收到錢。

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在立法會大會上，議員謝偉俊建議將全民派錢的金額增加至2萬元，許正宇強調1萬元金額是考慮過逆周期及對財政影響的決定，認為金額合適。他又指，派錢的籌備工作已到最後階段，預料6月底讓市民登記，金額會由7月開始發放，大部分人會於8月底前收到款項。

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工業界議員吳永嘉認為政府應該設立恒常的派錢機制，以便日後派錢時市民可盡快收到款項。許正宇則回應指，政府是以穩妥為原則，務求讓市民可以簡單、有序地盡快收款，強調市民只需要提供簡單資料便可。

許正宇又指，希望透過今次計劃登記，讓市民授權政府日後推出類似計劃時，可運用有關資料，毋須再次登記。

責任編輯：李瑩

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