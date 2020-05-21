▲ 想變身敏捷企業？必須考慮9大元素

上星期文章筆者集中介紹了敏捷管理（Agile）於項目交付（Project Delivery）上的應用及優點。今期筆者將介紹如何運用企業敏捷（Enterprise Agility）這概念來幫助企業轉型為一家真正敏捷的企業（A truly agile business），發揮敏捷管理的效用，令企業更快速靈活地應對千變萬化的營商環境。

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甚麼是企業敏捷？

企業敏捷由兩大核心組成：速度（Speed）和穩定性（Stability）。這兩個概念聽上去有點矛盾，但其實兩者相輔相成，一家真正敏捷的企業必須同時具備兩者，缺一不可。「速度」固然是指企業應對轉變時要「快」，而「穩定性」則指企業必須有穩健的基礎作為重心，其中包括領導力、企業文化、組織架構等，才能更好地發起並應對轉變。當一家企業具備這種綜合能力，它就能真正有效地回應市場的變化，從而提升競爭力。

企業敏捷的九大層面

要轉型為一家真正敏捷的企業，企業必須考慮九大元素，分別是領導力、企業文化、組織架構、員工、轉型管理、科技及數據、風險及管治、財務、營運。筆者在此挑選其中三大元素略作說明。

例如，在企業文化和員工兩個層面，一家真正敏捷的企業必須有敢於創新、擁抱改變、以客為本的文化，員工亦需具備創新科技的知識和技能，例如區塊鏈、實時決策引擎、人工智能等。埃森哲曾協助一間大型銀行重新定立及推動合適的企業文化，由上至下地培訓及提升員工在創新科技方面的知識和技能。通過一系列的方案和活動，數千名銀行員工能夠在嶄新的企業文化氛圍中，改進工作模式，增強知識及技能，應對瞬息萬變的市場環境。

如何實踐企業敏捷？

埃森哲有大量服務不同銀行及保險企業的經驗，並從中總括了4大步驟，幫助客户達成真正的企業敏捷。

1. 根據上文提及企業敏捷的九大層面，評估企業目前的敏捷性，從而樹立正確的敏捷轉型方向與願景。 2. 揀選一兩個部門作為試驗起點，嘗試實踐敏捷轉型並分析成效。 3. 把試驗項目中所得的經驗應用在其他範疇的業務中，繼而將企業敏捷擴展至整個企業。 4. 以平衡速度和穩定性為目標，繼續與員工通力合作，持續改善企業敏捷性。

在一間跨國金融企業的組織改革過程中，埃森哲先評核了該企業的不同業務部門，其後運用敏捷管理的概念進行組織架構上的重組（例如跨部門小組、自組織、擁有圈等），進而簡化繁冗的程序和重整交付的過程。在短短一年後，該企業以3倍的速度推出更多產品。在加速的同時，企業也保證了產品質素，同年更被頒獲一個享負盛名的獎項。現時，企業內部已培育出大約1,000名敏捷專才，不斷提升企業的敏捷性。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

作者：

Sharon Chu（埃森哲大中華區董事總經理）、

Johnathan Wong（埃森哲大中華區諮詢經理）、

Pam Poon（埃森哲大中華區諮詢顧問）