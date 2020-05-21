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失業綜援按月升24%至1.8萬宗 增幅創沙士以來新高

日常開支 10:18 2020/05/21

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失業綜援按月升24%至1.8萬宗 增幅創沙士以來新高

本港失業情況惡化，在最新領取綜援個案數字亦見端倪。社署公布4月領取綜援的個案按月升2.2%，當中失業類別個案更大升24%，升幅繼3月之後，再次打破2003年沙士的紀錄。

【延伸閱讀】【凍薪定減薪】四成打工仔今年要凍薪　七成半對就業前景不甚樂觀

按月急升24% 達1.8萬宗

社署昨（20日）發表最新領取綜援個案數字，4月底領取綜援的個案總數為227,510宗，受助總人數為311,404人，個案宗數較3月份增加4,819宗，按月升幅為2.2%。

當中升幅最大的是失業類別個案，按月急升24%，達18,165宗。社署回覆查詢表示，綜援失業類別個案數字於2003年9月錄得51,372宗後，一直大致呈下降趨勢，而上月按月升幅為2003年沙士以來最高。

【延伸閱讀】【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

議員促設緊急失業援助金

另外，工聯會在4月底至5月中訪問2,221名本港市民，發現分別有7成受訪者表示工作受到影響、收入減少，以及表示沒有信心在未來3個月內可找到一份全職工作。

立法會議員麥美娟表示，現有失業綜援手續繁複，申領時間長，建議設立緊急失業援助金，以工資中位數8成為上限，為失業者提供最長6個月的援助金。而立法會議員何啟明則建議盡快推出第三輪抗疫基金，補漏拾遺。

責任編輯：劉子瑜

欄名 : 生活理財

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