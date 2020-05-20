Netflix人氣韓劇《機智醫生生活》　4大治癒正能量撫慰觀眾心靈

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打破禁忌 鋼王白面Daytona繼續有價有市勝黑面
這陣子Netflix劇集質素愈見上乘，除了大熱台劇《誰是被害者》展現了港劇不能逾越的深度，就連幾部長踞排行榜頭十名的韓劇，同樣捧場者眾。其中不慍不火的《機智醫生生活》看似平淡，醫療劇之下卻葉底藏花，用5位老友鬼鬼的醫生古道熱腸，給觀眾煮出療癒人心的心靈雞湯，正能量爆燈，當下香港觀眾便是最需要被撫慰。
早前鼓勵WFH留家抗疫，最佳消閒節目莫過於煲劇，Netflix更成疫市大贏家，訂戶暴增，接二連三上架的韓劇來勢洶洶，不獨人氣高，還涉獵不同類型，愛情劇、溫情劇固然受歡迎，其實讓人看後暖透心窩的治癒劇，更是疫情下人心惶惶最需要的一帖良藥，難怪韓國tvN與Netflix自3月12日起同步播映的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활），成為近期收視黑馬，連「煲劇達人」鄭裕玲也是粉絲之一。
《機智醫生生活》由《請回答》系列的導演申元浩及編劇李祐汀聯手打造，以劇組耗費1年打造還原度100%超逼真場景「律帝醫院」為背景，講述醫生、護士和病人之間為生命奮鬥的溫馨又細膩刻劃人性故事，融合醫療專業、人文關懷及情境喜劇。
表面看來是醫療劇，其實分別由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都飾演5位自大學時期已成死黨的醫生：李翊晙、安政源、金雋婠、楊碩亨、蔡頌和，他們超過20年的情誼才是主綫，加上蘊含人生智慧的劇情鋪排、猶如醍醐灌頂的對白，都一如劇名般充滿「機智」，成為替觀眾指引人生的守則。沒有狗血復仇、負能量的明確主綫劇情，全劇90%氛圍輕鬆得零負擔，就像每集結尾5位主角夾band唱歌，就是希望觀眾如主角一樣自在地把生活唱成一首歌，既自癒又癒人。
劇中每一集的時空都是橫跨一個月發展情節（因主角每月練歌一次），首季12集的內容就是一年內發生的事，恰巧幾位女角名字都跟春夏秋冬有關，觀眾跟角色們同度四季的悲歡離合、一起成長。據悉《機智醫生生活》預計至少拍3季，趁首季還有兩集可追，現先一覽劇中4大治癒元素。
1：動人以情
5位主角同說猶如韓版《Friends》的《機智醫生生活》，是一齣「和觀眾交心」的劇集，並非一般醫療劇套路，沒有賣弄病人身患各式奇難雜症、大拋艱澀醫學名詞書包，而強調醫生如何妙手回春，也沒有爭權上位的勾心鬥角，反而着重描述擁有20年友誼的5名醫生，在處理病症時該如何安撫病人甚至家屬的情緒、怎樣鼓勵他們積極面對難關，十分考驗「機智」。當然5人幫湊在一起互相吹水鬥嘴夾band，以至面對自己的家庭、愛情、友情，都是十分貼地貼心。而幾段似有還無或有暗湧的愛情綫，亦令觀眾看得非常肉緊。
2：親奏懷舊歌曲
「回憶歌曲」是李祐汀與申元浩的《請回答》系列製作團隊不可或缺的亮點，《機智醫生生活》同樣每集都出現可以串連5人幫回憶與現在的懷舊歌曲，並由演員親自演奏。5人幫夾band玩音樂，並非「咪嘴」做戲及鏡頭遷就，而是5位演員苦練成果，務求為觀眾帶來100%真實的現場級水準。除了曹政奭本身結他實力非凡之外，柳演錫、鄭敬淏和金大明都分別有少許爵士鼓、結他和鋼琴的基礎，田美都卻是為了本劇由零開始學低音結他（音樂劇女神卻要扮演音痴）。其中難度最高的是演奏《Canon》戲份，則花了他們4個月時間一起操練，5位演員也因此培養出深厚感情。
3：美食添人味
編導希望在艱難生活中帶給觀眾治癒、有人味的電視劇，而劇中醫生也是人，也會病，像頌和曾經歷患癌疑雲、政源亦經常頭痛。但同時他們也會肚餓、饞嘴，所以每集都會見到他們開工收工一起開餐，看着他們狂掃烤肉、炒年糕、炸醬麵、三文治、即食麵、朱古力等大快朵頤的食相，觀眾也被治癒了。
4：療癒金句
每集都有金句直戳淚點笑點，疫情下觀看，格外有感觸。
「我們就等10分鐘，再開始（器官捐贈移植）吧。不能讓孩子以後每年兒童節，都因為去世的爸爸而哭着過吧。」
「跟病人道歉再過來，不然不能參與這場手術。」
「醫生對病人能說的，確定性的話只有唯一的一句：我會竭盡全力。」
「流產為甚麼是一種病呢？孕婦妳也沒做錯甚麼，既然知道問題在哪裏，就能提前防範。」
撰文 : 鄺素媚
欄名 : 型男玩物誌