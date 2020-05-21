新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 惠康購物滿100元 送萬寧20元現金券

惠康與萬寧推出聯乘優惠，只要於惠康購物滿100元，即送萬寧20元現金優惠券。憑券於萬寧購物滿120元即減20元，優惠期由收據日期當日起計14天內有效。

2. GODIVA：72%黑巧克力凍飲 買1送1

由即日起至5月24日，於GODIVA專門店(新都會廣場店、Fashion Walk店、 東薈城店、機場及免稅店除外)購買72%黑巧克力凍飲，可享買一送一。優惠於每天下午3時至6時供應，限售100套。

需要注意，優惠不得與GODIVA V.I.P.優惠及生日折扣同時使用。優惠不適用於使用任何禮券。

3. Cinema City：長者戲票全綫38元／首場20元

由即日起，全綫Cinema City長者票價38元，長者首場20元。長者戲票適用於65歲或以上長者，持有長者票之觀眾必須於入場前出示年齡證明文件。需要注意，2D atmos、3D、3D atmos、4DX及因片長關係加價之電影需補回差價。

撰文：hket小編

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