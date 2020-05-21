▲ 本港失業率創10年新高 避免被裁的5個「不」

本港最新失業率升至5.2%創10年高，政府早前推出保就業計劃，為僱主提供工資補貼，防止裁員潮出現。不過，有企業表明不申請有關補貼，令不少打工仔擔心會飯碗不保。經濟不景下，打工仔除了努力工作外，應如何避免成為裁員目標？

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1. 不要留在自己的舒適圈

打工仔在職場一段時間後，或會因工作逐漸上手而感到自在。但若處於過分舒適的狀態，而不再尋求進步或挑戰自己，當經濟環境轉差或公司發展方向有變化時，便很容易成為公司裁員的目標。因此，打工仔應盡量緊貼公司及行業的最新發展，及早裝備自己應對變化。

2. 不要抱有「那不是我的工作」的態度

公司發展策略不時都會有新方向，要求員工開展新工作項目，甚至嘗試擔任職責範疇外的工作。如打工仔抱有「那不是我的工作」的態度 ，而拒絕接受新的工作內容，便很容易令上司或管理層留下負面印象。將工作推給其他人很容易，但嘗試新工作能令工作職位更加穩定，在裁員潮下避開一劫。

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3. 不要成為「隱形人」

很多時候打工仔都默默地工作，但當辛勤工作及出色成果若沒受到上司的注意，就會非常可惜。打工仔要避免成為職場上的「隱形人」，應盡量與上司及同事保持良好關係，增加在公司內的存在感。

4. 不要低估績效評估的作用

打工仔每年都需要進行績效評估（Appraisal），上司將對員工的工作表現及評價以白紙黑字方式記錄。有關評估除了用作審核每年的加薪幅度及職位晉升外，在裁員潮下也能起很大作用。管理層或人力資源部門或會根據評估的成績，來決定員工的去留。因此，每次與上司討論績效評估時，應盡量了解上司的期望及評價，確保自己的表現沒有偏差。

5. 不要忽略人際網絡

不少打工仔過分忙於工作，而忘記保持良好人際關係及網絡的重要性。公司內外的人際網絡同樣重要，如果公司決定裁員時，不得已要將整個部門裁減，若你不幸身處當中，若有良好的人際網絡就可能幫得上忙，或許可以打探到其他部門會否有空缺。若其他部門主管已一早了解你的工作能力及經驗時，就能快速地決定你是適合該部門的空缺，在裁員潮前及早找到後路。



責任編輯：李瑩

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