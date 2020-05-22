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糖妹談理財心得　入行問公司借錢買保險（短片）

理財學堂 14:15 2020/05/22

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以「糖兄妹」組合出道的黃山怡（糖妹），近年亦經常在電視看到她的身影。看似嬌滴滴的糖妹，實為家中大家姐兼經濟支柱，早前更供弟弟赴英留學，到底糖妹又有哪些理財心得呢？

【延伸閱讀】儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力

入行問公司借錢買保險

糖妹坦言，在入行後第一件做的事是問公司借錢買保險。雖然當時糖妹未有收入，但是老闆很支持她的決定。因為藝人這個職業經常要在不同地方工作，所以她認為有購買保險的迫切性。此外，她認為購買保險是為家人及自己建立安全網，若不幸患病或遇上意外，亦有一筆應急錢。

鍾情長綫投資的糖妹，出道以來一直有投資基金。不過，基金主要靠基金經紀幫忙處理。直至近年，有人問她買了甚麼基金，她卻啞口無言，觸發她學習投資知識的契機。

面對坊間有人認為基金經紀不老實，她認為找別人幫助投資需要小心，但自己亦需要負責任。如果自己對所投資的東西都不清楚，就算投資失利，亦不可以將責任推卸在他人身上。

糖妹是圈中出名的「孝順女」。（糖妹facebook）

買股票雖賺錢　但賺得好驚

除了投資基金之外，糖妹亦有試過投資股票，不過因為無法承受股市波動而離場。她坦言：「我（投資股票）賺咗錢㗎，但我覺得我賺錢賺得好驚。」因為太多因素會影響股票的升跌，她自覺未有足夠能力分析，買入股票後每天留意股價的變化，令她提心吊膽，最終賺少少就離場。

經過投資股票一役後，糖妹發現由興趣去投資會最好，所以現時以投資黃金為主。相比股票，她認為黃金走勢較易理解。她曾試過在生日當日到銀行總行，購買黃金作為自己的生日禮物。此外，她亦有買入黃金ETF作長綫投資。

搭地鐵善用時間

糖妹是圈中出名的「慳妹」，生活亦相當「貼地」。她透露自己平日喜愛乘搭公共交通工具，因為她可以利用通勤時間處理不同工作，例如寫文章、接受電話訪問以及剪片。她曾計算過，搭地鐵回家的時間約為40分鐘，而當中有30分鐘可以用來工作。雖然搭的士只需半小時即可到家，但因為她會「暈車浪」，無法在車上工作，就會浪費時間。

糖妹平日喜愛乘搭公共交通工具。（糖妹facebook）

她曾經在不同場合分享理財信念，發現不少年輕人缺少動力去理財。雖然剛剛大學畢業或許薪酬不高，但她勉勵年輕人：「你唔好覺得唔係嘢，係積少成多」。在出道前，她也經歷過月入7,000元的日子，當時她的想法是：因為金額少，就更要精心分配這筆金錢。

 

記者：曹佩鈞

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欄名 : 名人理財

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