▲ 受疫情打擊 港人逾期還款率續升 Z世代增長率最快

新冠肺炎疫情重創本港經濟，有市場資訊公司調查發現，消費意慾下滑，加上財務機構收緊貸款審核標準，今年首季各類信貸產品新增貸款宗數均錄下降，惟逾期還款率持續上升。

調查亦顯示，失業人數比上月多約6百分點，有43%受訪者曾主動接觸貸款機構，商討還款方案。

逾4成人接觸機構 商還款

市場資訊公司環聯近日公布《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，有關調查在本月4日的一周內進行，共1,031名成年市民受訪；當中40%受訪者認為，他們將在1至3個月內無法為信用卡繳付結欠、租金、保費、私人貸款和樓宇按揭等帳單。

報告又指出，收入受影響的受訪者中有23%已失業，較4月數據增長6百分點；另有58%工時被削減。面臨財政困難時，54%受訪者選擇動用積蓄解決周轉問題，44%則會向朋友或家人借錢，而43%人就曾主動接觸貸款機構，商討還款方案。

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環聯《2020年第一季信貸行業分析報告》則指出，疫情拖累經濟令消費者信貸的需求減低，同時財務機構收緊貸款審核標準，以致整體信貸市場應繳款項結欠及新增貸款宗數下降，但信用卡貸款和按揭則分別按年增長11.5%和9.6%。

報告亦顯示，逾期還款率持續上升，當中以95後的消費者，在過去兩季的逾期還款率按年增長最高。

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責任編輯：黃懌勤