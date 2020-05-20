【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋

自去年本港爆發社會運動事件後，移民再度成為社會話題，有調查亦顯示港人移民海外的意欲大增。ViuTV新節目《撈出個世界》，訪問了5個移居他鄉的香港人，了解他們的移民故事。有一集就到訪了一對移民葡萄牙的港人夫婦，他們在當地只花了約280萬港元，就住到約3,000呎大屋，居住環境比香港舒適。

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葡萄牙移民門檻低

葡萄牙是新興的移民國家，移民門檻相對其他歐洲城市為低，其中黃金簽證最受歡迎，基本上即是有錢就可以移民。申請黃金簽證的主要條件是，非持有歐盟護照的外國人購買當地50萬歐元（約424萬港元）的房地產，或投資35萬歐元（約297萬港元）於舊房產重建項目。

申請葡萄牙永久居民身份的門檻亦不高，只需於首年累積住滿7日，5年後即可申請永久居民身份，其後再通過葡語測試，即可入籍葡萄牙，同時成為歐盟公民。

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280萬住3,000呎大屋

2018年年底，Desmond和Jeanette全家移居葡萄牙波圖，家中除了他們兩夫婦，更有三隻狗、兩隻貓和兩隻馬。他們人到中年，放棄在香港的一切，在第二個地方重新出發。Desmond發展自己的興趣，開設關於東南亞食物的的烹飪課程，而Jeanette就是馬匹治療師。

香港寸金尺土，花數百萬元買樓「上車」，可能只換來蝸居。但同樣價錢，Desmond和Jeanette在葡萄牙已經是住大屋了！他們的家是一座棕色的兩層獨立屋，兼有齊地庫、車房和花園，他們在2018年用了33萬歐元（約280萬港元） 就買到這280平方米（約3,014呎）大屋，相比起香港的蝸居，真是好「抵買」！而且，當地是計實用面積，地庫、天台也不計算在內。

Desmond和Jeanette在相熟朋友介紹下，大屋的裝修費只用了3萬港元左右，認真超值！

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責任編輯︰陳啟昌

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