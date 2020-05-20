▲ 【移民愛爾蘭】投資100萬歐元 快至4個月獲批 住滿5年即可申入籍

毗鄰英國的愛爾蘭是近年新興的移民國家之一，其「移民監」門檻低及教育制度完善，吸引不少港人移民當地。新冠肺炎疫情重創多國經濟，有愛爾蘭投資顧問公司指，疫情期間移民查詢減少，但由於該公司的投資移民計劃是投資於當地社會基礎設施，如養老院及社區住房等，相信疫情對該些投資項目影響較少，預料疫情緩和後，有意投資移民的投資者將會回升。

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快至4至6個月獲批申請

愛爾蘭投資顧問公司Bartra Wealth Advisors的行政總裁James Hartshorn指，英國脫歐後，持有愛爾蘭護照仍可自由出入英國及所有歐盟國家，對於有意計劃在英國居住或工作的人具有相當的優勢。他又指，愛爾蘭近月雖受疫情影響要限制經濟活動，但由於該國是近年歐盟區經濟增長最快的國家，相信在政策的支持下當地經濟有望逐步復甦。



愛爾蘭的都柏林移民投資者計劃（ IIP ）有以下4種，Hartshorn指，移民的申請可快至4至6個月獲批，批准後才需進行投資，對申請人較有保障。

投資當地指定企業100萬歐元（約848萬港元），投資期至少3年；

投資當地基金100萬歐元（約848萬港元），資金須由當地中央銀行批准及監管，並投資持續3年；

投資200萬歐元（約1,696萬港元）於當地上市的房地產信託基金（REITs），投資期至少3年；

捐款50萬歐元（約424萬港元）予支持藝術、體育、健康、文化及教育發展的公益項目。

子女享免費教育 就業前景良好

要投資移民當地，需為18歲以上人士，擁有不少於200萬歐元（約1,696萬港元）或等值的資產，可帶同配偶、未滿18歲的子女或18歲至24歲單身、經濟未獨立的子女前往當地。成功申請簽證後子女可享有免費教育，Hartshorn指，愛爾蘭為英語國家，教育制度完善，加上不少科研企業在當地設立分部，包括Google、Microsoft、Amazon及Apple等，良好就業前景吸引不少家長。

愛爾蘭的移居門檻要求較一般國家低，每年只須入境一次即可保留居留權；入籍要求簡單，無英語能力要求，愛爾蘭連續住滿5年即可申請入籍。

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投資期為期3至5年

Bartra提供兩大投資項目，分別投資在愛爾蘭政府認可項目，包括社區住房項目及養老院中心，社區住房項目為期3年，而養老院中心項目則為期5年。Hartshorn指，項目獲政府政策支持，投資者享有所投資項目的抵押權，公司亦已投保投資管理保險及第三方責任險。

責任編輯：李瑩

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