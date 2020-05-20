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打破禁忌　鋼王白面Daytona繼續有價有市勝黑面

博客 15:37 2020/05/20

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黑、白鋼王Daytona Ref. 116500，自2016推出以來炒價一直高企。

5月初才見勞力士GMT-Master II系列的紅藍百事圈及藍黑圈Batman炒價回落，殊不知只是相隔了一星期，已見手錶的炒價開始反彈，有舖家向筆者透露因為廠方突然收緊貨源，可能跟廠房生產線因疫情而關閉有關，因此貨量變得非常緊張，特別是向來熱炒的幾個型號，導致炒價又即時回升。

至於黑色錶面的Daytona，則除了陶瓷錶圈之外，其他地方改動不大，雖然如此，疫市下一樣一錶難求。（官方圖片）

最受追捧的錶王精鋼Daytona當然不會例外，早前炒價回落亦不過是曇花一現。

以2016年重新推出的Ref. 116500黑面及白面陶瓷圈版本為例，今年的售價為$102,400，黑面的炒價一直徘徊在$18萬左右，前陣子曾跌至$15萬，但現時已經回升至大約16萬5千；白面受追捧的程度就更加驚人，最高峰時的炒價近乎原價的兩倍，達$19萬多，早前一度回落至$17萬，現在則回升至約$18萬5千，而且零售商也是一錶難求，即使閣下願意配貨，也不是說買就買。

Daytona於2016年推出新一版本Ref. 116500，帶點舊裝熊貓面Daytona的影子，因此炒價一直高企。（經濟日報圖片）

有趣的是，中國人喜歡講意頭，從前大家對白面或藍面勞力士都會有所避忌，白面被稱為「白撈」、藍面的諧音是「難撈」，聽起來都不太吉利，因此這兩類勞力士手錶都較少人入手。但自從2016年新版Daytona出現之後，大家似乎對此忌諱已忘記得一乾二淨，白面一款竟然比黑面更受歡迎。

上一代的Daytona，採用的令身銀錶圈較陶瓷圈容易刮花。（經濟日報圖片）

原因是品牌將手錶的錶圈作出了改動，由上一代的令身銀錶圈換上Cerachrom黑色陶瓷圈，就連3個計時副錶盤的銀色刻度也改為黑色，效果非常討好。

大家都覺得白色錶面跟黑圈襯托起來更清晰易讀，而且帶點舊裝熊貓面Daytona的神髓，因此白面一出後至今都被瘋狂追捧，加上貨量少，因而令白面的炒價一直維持高企。

撰文︰梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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