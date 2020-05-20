【凍薪定減薪】四成打工仔今年要凍薪　七成半對就業前景不甚樂觀

▲ 打工仔今年平均加薪僅1.3% 四成打工仔要凍薪

經濟不景，失業率創新高，有調查顯示，四成打工仔今年要凍薪。就算有幸獲加薪，幅度平均為1.3%，加薪幅度造低於去年。同時，約七成半受訪者表示，對就業前景不甚樂觀，你又點睇？

據JobsDB公布《2020年薪酬調查報告》，顯示今年本港打工仔的薪酬調整狀況明顯較去年遜色，僅50%受訪僱員今年獲得加薪，較去年減少兩成，而加薪增幅平均只有1.3%，遠低於去年的5.1%，另外有四成打工仔今年更要凍薪。受到宏觀因素影響，75%受訪者對就業前景不甚樂觀，積極尋找其他出路。



零售及旅遊業受疫情打擊最深

調查於今年3月委託獨立調查機構進行，對4,000名打工仔進行網上問卷調查，以了解他們的就業狀況。



受新冠肺炎疫情影響，各行各業備受打擊，零售業和旅遊款待業相關之營運與活動面臨停頓，兩個行業僱員平均月薪調整分別錄得-8.9%和-8.1%，兩個行業都有逾3成受訪者表示需要減薪。面對不明朗的經濟前景，76%的求職者對轉行持開放態度。



資訊科技行業加薪幅度最高



按工種類別分類，從事「資訊科技」及「分析／策略」的僱員薪酬增長幅度最高，分別為6.1%和5.8%，其中「資訊科技」已連續數年高於平均加幅。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石表示，香港在eCommerce（電子商務）、Mobile（流動裝置相關項 目）、AI（人工智能）、Cloud（雲端）等領域上仍然缺人，而支援數碼轉型的數據分析亦十分渴才，由此造就相關行業的人工增長。

逾七成受訪者對就業前景悲觀



調查又發現，75%的受訪者對香港就業前景持負面看法，只有5%的人感到樂觀。持負面看法的受訪者指，主要是「擔心本港經濟或受社會狀況（如新冠肺炎疫情）影響而面臨衰退」（78%）丶「外圍因素不明朗」（67%）以及「預測一些香港公司或會倒閉」 （61%）。此外，鑑於受訪者普遍對就業前景不甚樂觀，部分人開始傾向以轉行的方式來穩定和保障經濟收入來源。

轉工轉行仍會審慎考慮



眼見整體就業市場轉趨疲弱，當中近三分之二的受訪者（64%）表示需要少於兩個月時間去考慮轉行；35%的人需要至少三個月的考慮時間，顯示打工仔對轉行雖持開放態度，唯仍會審慎考慮。

就轉工轉行方面，仇崑石建議求職者可趁工餘時間學習新技能或進修，近年興起網上學習，對有工作在身的打工仔也能遙距進修，為轉行做好準備，當身處行業遇上危機時，才能靈活應對。

【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業



兼職或Freelance填補收入空窗期



本地最新失業率已攀升至5.2%，全職崗位亦正不斷減少。調查發現有42%的求職者及25%的在職人士表示願意從事兼職或自由職業（Freelance）以填補收入的空窗期，反映兼職／自由職業市場都是在全職崗位供應大減的情況下的另一個出路。

【失業率】本港最新失業率升至5.2% 創10年新高

責任編輯︰陳啟昌

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