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MCL全綫戲院正價戲票$60 　Pizza Hut外賣自取大批 $98

消費錦囊 07:00 2020/05/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、MCL全綫戲院：成人正價戲票$60

由2020年5月22日起，MCL全綫戲院（MCL長沙灣除外）成人正價戲票為$60，MCL長沙灣維持成人正價戲票為$45。票價適用於2020年5月22日或之後放映之電影場次，直至另行通知。顧客須就下列指定電影版本/影院為每張戲票支付指定金額，於網站或手機應用程式購票需支付手續費。

2、Pizza Hut：WOW狂熱星期三 外賣自取大批 $98

星期三限定！Pizza Hut外賣自取意式風情或者至尊大批，只需$98! 另外，使用WOW SAVER狂熱賞優惠，可半價加購酥脆蝴蝶蝦，或焗白汁煙肉薯蓉。

訂餐熱綫：233-00000
詳情: https://bit.ly/2TiFbSK

3、滙豐信用卡：流動電話付款 高達額外5%「獎賞錢」回贈

由2020年5月19日至6月30日，憑滙豐信用卡累積本地簽賬滿4,000元或以上，當中以流動電話付款（即Apple Pay、Google Pay™或Samsung Pay）作任何金額的簽賬交易，即享高達額外5%「獎賞錢」回贈，而全期最多可享高達額外250元「獎賞錢」回贈。

撰文: hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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