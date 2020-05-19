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【失業率】本港最新失業率升至5.2% 創10年新高　

職場 18:12 2020/05/19

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政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由1月至3月的4.2%，上升至2月至4月的5.2%，創10年高位，失業人數由16.22萬人上升至20.25萬人，增加約4.03萬人，就業不足率亦由2.1%上升至3.1%。

【延伸閱讀】【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業　2成半人積蓄僅夠「撐一個月」

增4萬人失業

政府統計處最新統計數字顯示，本港總就業人數由今年1月至3月的372萬人，下跌至2月至4月的365.74萬人，減少約6.26萬人。同期的總勞動人口亦下跌至385.98萬人，減少約2.24萬人。失業人數（不經季節性調整）則增加4.03萬人，至20.25萬人，同期就業不足人數亦升至11.86萬人。

與1月至3月比較，在2月至4月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及教育業。

【延伸閱讀】【失業搵工】旅遊博客失業 寄80份CV僅獲5次面試 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就

消費及旅遊失業率升至15年高位

勞工及福利局局長羅致光表示， 與消費及旅遊相關行業合計的失業率急升至9.0%，為超過15年來的高位，就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高位。當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12.0%及8.4%。建造業的情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至10.0%及8.0%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光指，勞工市場在短期內將繼續面對巨大壓力。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場快訊

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