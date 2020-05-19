▲ 【現金券】消費滿500元送100元餐飲回贈 7大商場優惠合集

雖然疫情近日有所緩和，但是本港經濟仍然疲弱，最新失業率更升至5.2%。本港零售市道轉差，不少商場推出優惠，希望刺激銷情，只要消費滿指定金額即可換領現金券，留待下次消費使用。

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銅鑼灣時代廣場

由即日起至5月31日，在時代廣場商戶即日以電子消費每滿800元（最多可累積兩張於不同商戶之單據），即可換領指定50元購物優惠券及50元美食優惠券；逢星期四（公眾假期除外）更可享雙倍優惠券獎賞。即日電子消費每滿10,000元可同時額外換領2張300元優惠券。

尖沙咀海港城

由即日起至5月31日，HARBOUR CITYZEN會員於海港城商戶即日以電子消費每滿1,000元（最多可累積兩張於不同商戶之單據），即可換領指定50元購物優惠券及50元美食優惠券；逢星期二及星期日更可享雙倍優惠券獎賞。即日電子消費滿10,000元可同時額外換領2張300元優惠券。

尖沙咀The ONE

由即日起至5月31日，於指定類別消費以電子消費滿指定金額，可換領精選商戶現金券，各項類別優惠券名額不同，數量有限，先到先得，換完即止：

於「時裝及配飾」或「食肆、空中食府、輕便美食及零售美食」消費滿500元，可獲FANCL或HABITU的100元現金券。

於「珠寶及鐘錶」或「家居佈置及生活精品」消費滿800元，可獲贈鮨千寿或とん吉的200元現金券。

於「娛樂」或「個人護理及美容、健身」消費滿1,000元，可獲HANNAH或RABEANCO的300元現金券。

尖沙咀ISQUARE

由即日起至6月30日，顧客於場內最多兩間不同商戶（其中一間必須為「尊尚食府」／「餐廳」類別之商戶）以電子貨幣同日累積消費達500元或以上，即有機會換領100元餐飲現金券，於指定「尊尚食府」／「餐廳」類別之商戶使用。

旺角MOKO新世紀廣場

由即日起至6月24日，The Point會員即日以電子消費滿1,500元，即獲100元新地商場贈券；買滿5,500元，即獲500元新地商場贈券。如要換領現金券，需憑最少2間不同商戶的發票，而每組發票金額須滿100元。

在5月20日快閃優惠日，於特選鐘錶、珠寶及飾品商戶以電子貨幣消費滿25,000元，可賺取高達2,500元新地商場贈券。

葵芳新都會廣場

由即日起至6月24日，The Point會員即日以電子消費滿1,500元，即獲100指定餐飲現金券；買滿4,800元，即獲100元指定餐飲現金券及250元新地商場贈券。如要換領現金券，需憑最少2間不同商戶的發票，而每組發票金額須滿100元。

在5月20日快閃優惠日，於任何美容商戶以電子貨幣消費滿3,000元，即可獲600元美容現金券。

元朗YOHO MALL形點

由即日起至6月30日，The Point會員以電子消費滿6,000元，即送100元新地商場贈券、100元美容現金券及100元餐飲現金券。

由即日起至5月31日，The Point會員即日以電子消費滿800元，即送50元YOHO MALL購物現金券，憑券可於YOHO MALL II指定商戶使用。

由即日起至6月30日，The Point會員即日以電子消費於場內任何食肆堂食惠顧滿500元，即送100元指定餐飲現金券。

於5月30日、6月6日及6月13日，即日以電子貨幣於美容及化妝品商戶消費滿3,000元送300元美容現金券，每日設100個名額。

責任編輯：曹佩鈞

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