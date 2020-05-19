電子錢包「Chok」回贈 無本生利輕鬆賺回贈及里數

▲ 電子錢包「chok」回贈 無本生利輕鬆賺回贈、里數

有本地傳媒報道，儲值支付工具TNG要求員工藉「信用卡增值套現」，以讓公司賺取服務費，有「造大成交額」之嫌，報道亦指金管局會與TNG持牌人作出跟進。疑涉事的做法牽涉坊間俗稱「Chok」回贈手法，即透過信用卡替電子錢包充值，或利用電子錢包轉賬第三方，並以最快方式賺盡信用卡現金回贈或飛行里數。

「Chok」回贈 無本生利

以AlipayHK為例，準備兩個AlipayHK戶口，兩個戶口同樣綁定高現金回贈比率或里數的信用卡。先由A戶口轉賬款項到B戶口，當B戶口成功收款後，款項即由A戶口的信用卡扣取，A戶口即可賺取到信用卡現金回贈或里數。B戶口以同樣方法，轉賬款項到A戶口。最後，兩個戶口以兌現方式，將電子錢包內的款項轉到銀行戶口。AlipayHK對以上行為不額外收費，因此這就做到無本生利，同時又可以最快方式賺盡信用卡現金回贈或飛行里數。

此做法在坊間十分流行，網上討論區亦有不少教學文，因此出現一批「儲分黨」。不過，不是所有信用卡都可以玩「Chok」回贈，部分信用卡不計算電子錢包的充值或轉帳為合資格的交易，即不能賺取現金回贈或里數，部分信用卡亦設回贈上限。

而儲值支付工具商亦發現這些情況，雖但未實際禁絕，但以各種方式提高門檻，例如將免手續費的轉帳限額降低，即超過轉帳限額將收取手續費，又或只限實名認證用戶使用轉帳功能等，部分電子錢包亦會設定每年增值或轉帳上限。

【電子錢包】各電子錢包增值上限比較 邊個可儲最多里數？

責任編輯︰陳啟昌

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