▲ 【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與好友股神巴菲特（Warren Buffett）一樣，都是好讀書之人。蓋茨每季都會在網站gatesnotes分享推薦書單，今年夏季他因應新冠肺炎疫情大流行，分享了以下5本好書，讓大家更了解流行病及現時的經濟困境。

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1.《抉擇：放下，擁抱生命無限可能》(The Choice）

作者：Edith Eva Eger

蓋茨的妻子梅琳達（Melinda）向他推薦這本《紐約時報》的暢銷書。作者Edith Eger是一位集中營的倖存者，也是一名心理學家。這本書記載了她16歲時被送往奧斯威辛集中營的回憶，以及她逃出後面對傷痛的 心路歷程。

蓋茨引用 Eger在書中提到「苦難沒有分等級」，鼓勵在疫情大流行下面對困境的人。他提到， 如果人們正在為某事而苦苦掙扎，即使那經歷與在集中營的人或遭受嚴重疾病折磨的人相比是微不足道，那也是真實的痛苦。他認為，每個人在疫情下面對不同的困境，這些不同程度的困難同樣值得人關注及幫助，因此引用 「苦難沒有分等級」來勉勵大家正視於危機中的心理狀態 。

2.《雲圖》（Cloud Atlas）

作者：David Mitchell

蓋茨指，這部在2004年獲獎的小說是關於道德抉擇的故事，它探討了人可以何等自我中心及邪惡，也展露了人願意互相扶持的另一面。他認為，這本書有獨特鋪排手法，作者將6個相互關聯的故事編織在不同的時間和地點，閱讀時或會引起混亂。因此，蓋茨認為大家可與朋友或家人一起閱讀，互相討論及整理故事情節，過程就如拼砌拼圖一樣。

3.《一生的旅程》(The Ride of a Lifetime)

作者：Bob Iger

這本書是迪士尼前CEO 伊格爾（Bob Iger） 於2019年撰寫的回憶錄，蓋茨形容：「這是我幾年來讀過的最好的商業書籍之一」。 伊格爾 於2005年接管迪士尼，並於今年退休，他 在書中分享 作為一家大企業CEO的真實感受，蓋茨認為，無論是要尋找商業上的 洞見 ，還是找有趣的內容，這本書都能滿足需求。他認為，任何人都會喜歡他分享在迪士尼歷史上最具變革性時期的故事。

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4.《大流感: 致命的瘟疫史》（The Great Influenza ）

作者：John M. Barry

歷史學家John M. Barry所著的這本書講述了1918年西班牙流感的故事，那是歷史上最致命的一次流行病的爆發。蓋茨指：「現時我們現在正經歷着 前所未有的時期，如要參考歷史，1918年的流感大流行就相當貼近。」

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5.《Good Economics for Hard Times》

作者：Abhijit V. Banerjee、Esther Duflo

兩位作者為夫妻，是 諾貝爾經濟學獎得獎者， 蓋茨形容他們為「當今兩個最聰明的經濟學家」 。他是他們第一本書《貧困經濟學》的忠實讀者，而這本書也讓他留下了深刻的印象。

蓋茨形容，這本書着眼在美國等富裕國家不平等和政治分歧的政策辯論，又指雖然這本書在疫情前完成，但仍相當切合當前的情況。他認為，這本書就如作者第一本書一樣，即使沒有經濟學學位的讀者也可以輕鬆閱讀。

責任編輯：李瑩

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