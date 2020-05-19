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男人的衣櫃總有一件Polo Shirt　反領穿著是大忌

博客 16:12 2020/05/19

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男人的衣櫃總有一件polo shirt。

衣服是世界的語言，男裝中，有幾個項目被公認為經典和必須要擁有的象徵，當中包括Levi's的501牛仔褲和今天的polo shirt。

不論是來自哪一個品牌，每一位男士衣櫃裏都有一件polo shirt，款式基本，幾乎沒有出錯的機會（圖片Ralph Lauren提供）

要說Polo shirt的始作俑者，一定是來自Lacoste的Polo shirt，始創於1933年。（圖片Lacoste網站）

談到polo shirt，今時今日大家可能認為泛指Polo Ralph Lauren的出品，但要數到玄門正宗，反而要數到法國網球選手Rene Lacoste，他於1933年設計的一件有著鱷魚商標適合於網球和高爾夫球的汗衣，可以說是polo shirt的鼻祖，一年間就生產了30萬件，數量驚人。

來自英國的Fred Perry亦是有著悠久歷史生產polo shirt的品牌，這一件是品牌和Comme des Garcons的合作。（網上圖片）

至於緣何「鱷魚」被Ralph Lauren追趕上來？而且一統江湖？

還不是因為由80年代開始盜版嚴重，Lacoste走過於普及的路線，結果慢慢令消費者失去興趣，相反Ralph Lauren縱使設計幾乎一樣，但帶有馬球商標的polo shirt形象走高級路線，形成大家趨之若鶩的心態，令Ralph Lauren從最初以一個銷售領帶為主的小品牌，到現在成為全球其中一個最入屋的時裝品牌。

Polo Ralph Lauren最近推出的Earth Polo系列，所有這個系列的polo shirt，每件都以平均12個經回收的膠樽紡織製造的紗線縫製，合乎環保要求。（圖片由Ralph Lauren提供）

縫製Polo Shirt的面料有很多，炎夏最好選擇pique面料，質地通爽，普通的jersery面料略嫌經不起洗濯，易變型。（網上圖片）

時至今日，polo shirt在外觀上沒有太大轉變，但用料變得多元化，例如基本的jersery和乾爽的pique面料等。

最近Ralph Lauren更開發Earth Polo系列，將一些被棄置的膠樽加工製成紗線再紡織成面料，加上無水工序染色，對環保起了帶頭作用。

切忌將polo shirt反領穿著是最「娘」的著法，縱使Earth Polo的官方宣傳相片如是。（圖片由Ralph Lauren提供）

不過，無論你是穿哪一個面料的polo shirt，謹記和切忌的是不要將polo shirt的領口反高穿上，那一陣濃烈的「MK」味揮之不去，就算你穿任何一個品牌都難以挽救。
    
撰文：何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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