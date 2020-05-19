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公務員薪酬趨勢指標出爐 料中低層加薪1.98% 高層加薪1.68%

職場 16:56 2020/05/19

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公務員薪酬趨勢指標出爐 料中低層加薪1.98% 高層加薪1.68% -

薪酬趨勢調查委員會公布本年度公務員加薪淨指標，消息指，低級公務員加薪1.15%，中級公務員加薪1.98%，高級公務員加薪1.68%。

【延伸閱讀】【立法會請人】立法會聘保安助理月薪$21,000 要有咩資格？

政府委任的公務員薪酬趨勢調查委員會每年調查私人機構薪酬調整幅度，作為公務員事務局調整公務員薪酬的參考指標。調查顯示私營機構過去一年高層僱員加薪2.72%，中層僱員加薪3.01%，低層僱員加薪2.31%。

計算公務員加薪指標時，會按機制扣減遞增薪額開支，得出今年薪酬趨勢淨指標為低級公務員加薪1.15%，中級公務員加薪1.98%，高級公務員加薪1.68%。按照慣例，中低級公務員加薪幅度一般會看齊，若建議獲得通過，即中低級公務薪酬加幅劃一為1.98%，而高級公務員加幅則為1.68%。

薪酬趨勢調查委員會向多個公務員工會及評議會交代有關結果，若獲職方代表確認，將向政府遞交的加薪建議，交由行政會議及立法會審議。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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