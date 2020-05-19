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【一田購物優惠日】一田百貨首設預先登記　逾萬款產品減價 低至1折起（附登記網站）

消費錦囊 17:41 2020/05/19

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【一田購物優惠日】一田百貨首設預先登記　逾萬款產品減價 低至1折起（附登記網站）

一田購物優惠日將於5月28日至6月3日開鑼，全綫一田分店及10個特別展場、逾萬件商品會以優惠價發售，部分產品更低至1折。不過，今年受疫情影響，一田百貨將首度採用預先登記，指定會員明日（20日）10時起可以登記。

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明日10時起開放優先登記

市民於5月28日至30日及6月3日前往沙田、大埔、荃灣三間一田分店的百貨部門購物，必須進行網上登記，預料4日合共有17萬個名額。一田YATA-Fans會員、一田信用卡及滙豐信用卡持有人可於5月20日早上10時起登記。每個名額可帶同1位朋友參與，每個購物時段為2小時，而每時段的入場名額約2,600至3,000個。

是次一田購物優惠日亦另設公眾開放時段，市民可於5月31日至6月2日期間前往一田百貨。至於一田超市及特別展場就毋須預先登記，而超市優惠期將會延長至4星期，並會每星期推出不同優惠，藉此分散人流。

「一田購物優惠日」推出多款優惠，包括1折震撼價、每日限定激安商品、超市每周精選等。部分優惠產品更設數量限制，不妨先到一田網站看看有哪些心水產品。

TCL 24" LED iDTV 2折，由1,180元減至236元。

ORAL-B 充電電動牙刷原價598元，現在只需59元。

全棉印花床品套裝（單人至加大）均一價299元/套

日本正負零超輕手提無綫吸塵機（紅色）（陳列品）1折，由2,280元減至228元。

San Francisco湯煲17折，16cm售188元；24cm售298元。

日本刺身帶子2S/3S，500克售138元；1公斤售255元。

日本廣島蠔2L/L，500克售65元；1公斤售108元。

 

一田購物優惠日

開放時間：

百貨：5月28日、5月29日、5月30日、6月3日（預先登記入場）
　　　5月31日、6月1日、6月2日（公眾開放）
超市：5月28日至6月24日（公眾開放）
特別展場：5月28日至6月3日（公眾開放）

登記網站

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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