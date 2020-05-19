金融科技發展迅速，不少現有的、新晉的保險公司，均希望透過科技變革，以創新的保險產品，拓展藍海市場。觀乎近月媒體報導，在傳統面對面銷售以外，多家保險公司正積極推進網上銷售和產品。自2018年底起，保險業監管局先後發出了四個虛擬保險牌照，一般保險和人壽保險牌照各佔兩個，令香港保險業界的發展更見百花齊放，有機會帶來頗大的變化。

面對新冠病毒疫情，市民除了提高健康及衛生意識外，也對傳統以外的保險產品和購買模式，產生更多的關注。以手機或網上投保為例，這種非面對面銷售形式，成為更便捷、更安全的投保措施。當市況逐漸回復正常後，大眾的消費模式相信也會有所改變，形成新的市場趨勢。

過去數月，全球經濟同時出現了前所未見的大幅波動，不少市民都希望尋求合適的理財產品，以保障個人資產價值，抵禦迫在眉睫的經濟下滑。既要有中長期保障作用，又能夠提供穩健的回報，是保險產品此刻正能發揮效用。

結合網上投保的趨勢，今年4月，中銀人壽將合資格延期年金產品引進數碼化領域，推出市場首個手機銀行版合資格延期年金計劃（固定年期），為客戶提供創新及簡易的投保體驗。只要是手機銀行用戶，直到今年6月30日，在登入網上戶口後，即可直接投保，無需親臨銀行分行辦理手續。

電子銀行客戶登入賬戶後，銀行在獲得授權的情況下，通過加密技術，若干有關投保人的資料，可以由系統自動擷取，減省填寫網上表格的時間，最快可在15分鐘投保，大大增加投保過程的流暢度。很多時，數碼保險平台及虛擬保險公司亦會以快速投保作為標榜。不過，在實際運作上，投保人仍要輸入及上載多項個人資料，所花時間和資料失誤等情況，均會造成欠佳的客戶體驗。

早前本欄文章已提及過，擁有銀行背景或龐大客戶數據的保險公司，將會具備較大優勢，在設計投保流程方面，能夠照顧到客戶的感受和喜好。此外，客戶數據有利於保險公司針對對象客群，進行大數據分析，深入瞭解他們的財務背景和消費習慣，輔以吸引的宣傳廣告和各式優惠，締造保險需求場景，形成一個新的藍海。

當保險公司有能力吸納網上客戶，便有條件將資源集中，運用平台的客戶基礎，檢視、預測需求特性，加強產品開發，提升產品外部競爭力及內部開發力，提高顧客忠誠度。透過科技的持續運用，突破傳統思維，改善服務質素，最終提升客戶利益。

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